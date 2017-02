W tym roku dla 100 tys. kredytów we frankach szwajcarskich mija 10 rocznica ich zaciągnięcia. Jak wynika z wyliczeń Expandera, mimo 10 lat spłaty, zadłużenie na rachunkach jest nadal wyższe od zaciągniętego.

Z szacunków Expandera wynika, że średnia wartość kredytu w chwili podpisania umowy przed 10 laty wynosiła ok. 220 tys. zł. Teraz, mimo spłat, jest to 270 tys. zł, a więc o 50 tys. zł więcej.

Owo wyższe zadłużenie to skutek wysokiego kursu franka szwajcarskiego, który nadal utrzymuje się powyżej poziomu 4 zł. I choć złoty się umacnia, to jednak bardziej w stosunku do euro niż do szwajcarskiej waluty. Wysoki kurs franka powoduje, że bardzo trudno jest doprowadzić do uchwalenia prawa, które pomogłoby frankowiczom.

Nie widać szans na uchwalenie ustawy, która pozwoliłaby przewalutować kredyty we frankach po kursie korzystniejszym od obecnego. Problemem okazuje się nawet zwrot spreadów, a właściwie ich części, gdyż prezydencki projekt zakłada zwrot różnicy między dopuszczalnym spreadem i tym faktycznie naliczonym przez banki. Sejmowa podkomisja do spraw ustaw frankowych poprosiła właśnie KNF o wyliczenie kosztów, które poniosą banki z tytułu zwrotu spreadów. Za miesiąc mamy dowiedzieć się, jakie będą kolejne losy nowego prawa – pisze Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które 10 lat temu zdecydowały się na wzięcie kredytu w złotych. Po tym okresie ze średniego zadłużenia w wysokości 220 tys. zł zostało ok. 175 tys. zł.

Na pocieszenie dla osób, które kredyt we frankach zaciągnęły 10 lat temu, można dodać, że wartość rat, jakie do tej pory zapłacili, jest nadal niższa od łącznej wartości spłat, dokonanych przez osoby zadłużone w złotych. Z szacunków Expandera wynika, że przy kredycie na 30 lat w kwocie 220 tys. zł, frankowicze wydali już 132,8 tys. zł (przy marży 1,32 proc.). Z kolei złotówkowcy w tym okresie wpłacili 140,3 tys. zł (przy marży 0,9 proc.).

Tyle że te oszczędności będą maleć, jako że obecnie rata kredytu w złotych jest o ok. 290 zł niższa. Pokazuje to wykres, dotyczący wysokości rat w przypadku kredytu we franku i w złotych.

Na dodatek to wyliczenie nie dotyczy sporej liczby frankowiczów.