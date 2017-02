Polski Koncern Naftowy Orlen, poprzez swoją spółkę zależną Solino, zainwestuje łącznie ponad 200 mln zł w podziemne magazyny ropy i paliw - poinformował Orlen w piątkowym komunikacie.

Jak podał PKN strategia Solino obejmuje kilkanaście zadań inwestycyjnych, których wykonanie podniesie zdolności operacyjne podziemnych magazynów węglowodorów, a tym samym zagwarantuje spełnienie wymogów nowej ustawy o zapasach obowiązkowych, której zapisy wejdą w życie z początkiem roku 2018.

Najważniejszym zadaniem realizowanym przez Solino w ramach strategii w 2017 roku jest budowa pompowni wody przemysłowej na rzece Noteć. Inwestycja pozwoli spółce na zwiększenie zdolności przesyłowej wody, kierowanej do Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw "Góra". (...) Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada 2017 r. - napisano w komunikacie.

Kolejną inwestycją jest budowa ok. 45 km nowych rurociągów oraz modernizacja ok. 56 km już istniejących. Głównym celem nowych instalacji będzie umożliwienie przesyłu solanki z Kopalni Soli "Mogilno" do Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Górze. Modernizacja istniejących instalacji, w tym rurociągu wodnego, pozwoli na osiągnięcie 50 proc. wzrostu produkcji solanki w Kopalni Soli "Mogilno".

Planowany czas na opracowanie projektów oraz uzyskanie pozwoleń na budowę to 24 miesiące – dodano w komunikacie.

Spółka w najbliższym czasie planuje ponadto uruchomienie kolejnych otworów eksploatacyjnych w obydwu należących do niej kopalniach. Chodzi o odwiercenie dwóch otworów eksploatacyjnych w Kopalni Soli i Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw w Górze oraz jednego otworu w Kopalni Soli "Mogilno". Odwiercenie otworów w Górze planowane jest do końca 2018 roku, natomiast zakończenie prac wiertniczych w Kopalni Soli Mogilno planowane jest do końca 2017 r.

Na podst. PAP