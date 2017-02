Od początku trwania programu Rodzina 500+ do końca stycznia 2017 r. do rodzin trafiło ponad 19 mld zł, w tym do rodzin wielodzietnych - 5,2 mld zł, a do osób samotnie wychowujących dzieci - 2,8 mld zł – poinformowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Jak informuje resort, w całej Polsce programem tym jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek ten wynosi 63 proc. W gminach miejskich wynosi 48 proc., a w miejsko – wiejskich 58 proc. Do rodzin na wsi trafiło 6,8 mld zł, w gminach miejskich – 7,4 mld zł, a w gminach miejsko-wiejskich 4,8 mld zł.

Wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” trafia do 2,56 mln rodzin, w tym ok. 360 tys. to rodziny wielodzietne. Najwięcej dzieci objętych wsparciem jest na Mazowszu (ponad 552,5 tys.), Śląsku (ponad 382,7 tys.) i w Wielkopolsce (ponad 378,6 tys.). Na wsi mieszka 35,9 proc. ogółu dzieci otrzymujących świadczenie. To 1,37 mln dzieci, objętych wsparciem. W gminach miejskich świadczenie trafia do 1,49 mln dzieci (39 proc. ogółu dzieci uczestniczących w programie). Pozostałe 0,96 mln to dzieci z gmin miejsko – wiejskich, co stanowi 25,1 proc. ogółu.

Świadczenie wychowawcze otrzymuje ponad 388 tys. osób samotnie wychowujących dzieci. Niemal 40 proc. świadczeń wypłacanych jest po uwzględnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko – to 1,524 mln dzieci, w tym jedynacy to 699 tys. dzieci.