Od początku trwania programu Rodzina 500+ do końca stycznia 2017 r. do rodzin trafiło ponad 19 mld zł, w tym do rodzin wielodzietnych - 5,2 mld zł, a do osób samotnie wychowujących dzieci - 2,8 mld zł – poinformowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.