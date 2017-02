W poniedziałek 27 lutego 2017 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu pierwsze dwie srebrne monety kolekcjonerskie z serii upamiętniającej powojenne podziemie antykomunistyczne – Żołnierzy Niezłomnych oraz Danutę Siedzikównę „Inkę".

W ramach serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" zostaną upamiętnieni żołnierze, którzy z odwagą, męstwem i poświęceniem przeciwstawili się sowieckiemu terrorowi. Emisja monet to wyraz szacunku oraz uznania dla walczących o niepodległą Rzeczpospolitą w trudnych powojennych czasach. Dla tych, którzy z próby wyszli zwycięsko: „Zachowali się jak trzeba" – napisał we wstępie do folderu prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

W ramach serii w tym roku, oprócz monety inaugurującej – przedstawiającej Żołnierzy Niezłomnych, Narodowy Bank Polski uczci również Danutę Siedzikównę „Inkę", Witolda Pileckiego „Witolda", Feliksa Selmanowicza „Zagończyka" oraz Henryka Glapińskiego „Klingę".

Rewers inaugurującej serię monety przedstawia grupę żołnierzy na tle stylizowanych drzew, biało-czerwoną flagę z umieszczoną na niej kotwicą - symbolem Polski Walczącej oraz napis: „Zachowali się jak trzeba".

Na rewersie drugiej monety znajduje się wizerunek Danuty Siedzikówny „Inki" oraz identyczny jak na poprzedniej monecie napis wraz z flagą.

Awers monet przedstawia rozerwane więzienne kraty oraz wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Obie monety zaprojektowała Dobrochna Surajewska.

Więcej informacji na ich temat znajduje się w folderach numizmatycznych. Monety, w nakładzie do 17 tys. sztuk, będą dostępne w cenie 120 zł w sklepie internetowym Kolekcjoner oraz w oddziałach okręgowych NBP.

Mianem „Żołnierze Niezłomni" określa się zbrojne powojenne podziemie niepodległościowe. Po roku 1944 o wolną Polskę walczyło około 200 tys. osób, 20 tys. z nich zginęło. Ostatni z nich – 21 października 1963 r.

Oprac. sek