Zaproszenie Polski na marcowy szczyt grupy G20 związane jest raczej z relacjami polsko-niemieckimi, a nie ewentualnym awansem Polski do grona najbogatszych krajów świata - oceniają eksperci. Według nich Niemcy szukają sojuszników dla swojej polityki

Mechanizm split payment, czyli podzielonej płatności to skuteczny mechanizm w walce z oszustami VAT, ale może nieść też zagrożenia dla uczciwie działających przedsiębiorców; ograniczy ich płynność - oceniają eksperci podatkowi

W czerwcu do Polski trafią pierwsze samoloty do transportu VIP-ów. Najważniejsze osoby w państwie będą mogły z nich korzystać od jesieni - powiedział w sobotę wiceszef MON Bartosz Kownacki

25-lat funkcjonowania na naszym rynku, miliony złotych płaconych w Polsce podatków, setki tworzonych miejsc pracy i silna marka ciesząca się zaufaniem partnerów biznesowych – to tylko niektóre z osiągnięć spółki Action, które na skutek zaniechań poprzedniej ekipy rządowej, niefrasobliwości urzędników skarbowych i złej woli bankierów omal nie zostały zmarnowane. Sama spółka, jeszcze do niedawna będąca najsilniejszym polskim graczem w branży dystrybucji elektroniki, znalazła się o krok od biznesowej przepaści i tylko determinacji zarządu zawdzięcza to, że jeszcze istnieje, choć jej dalsze losy wciąż są niepewne. O problemy polskiego dystrybucyjnego giganta zapytaliśmy założyciela i prezesa spółki Piotra Bielińskiego oraz prawnika Action Krzysztofa Białego.