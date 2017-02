Według badania Juniper Research, w 2020 roku wydatki konsumentów na inteligentne rozwiązania w domu takie jak rozrywka, zdrowie, energia, automatyka osiągną wartość 100 mld USD. To ponad dwa razy więcej niż w 2015 roku, kiedy ich suma wyniosła 43 mld USD.

Telewizory 3D, moduły identyfikacji abonentów dla rodzin oraz usługi Over-The-Top (OTT), czyli aplikacje instalowane na urządzenia konsumenckie to technologie, które dynamicznie rozwijały się w ostatniej dekadzie.

Dziś to przede wszystkim rozrywka napędza innowacje. Telewizja online, mobilne usługi muzyczne, podobnie jak głośniki aktywowane głosem - wszystko to zyskuje na popularności. Zestawy wirtualnej rzeczywistości zwiastują tworzenie materiałów nowego rodzaju. Także automatyka domowa znajduje coraz szersze zastosowanie.

Jednak jak pokazuje badanie EY przeprowadzone w Wielkiej Brytanii na grupie 2500 gospodarstw domowych, konsumenci nie są przychylni szeroko rozumianemu trendowi smart home. Ponad połowa badanych zadeklarowała, że nie jest skłonna korzystać z jakichkolwiek inteligentnych rozwiązań domowych w średnim terminie. Z najmniejszym dystansem konsumenci podchodzą do rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa (smart security). Natomiast aż 2/3 konsumentów nie jest zainteresowanych korzystaniem z inteligentnej lodówki – mówi Piotr Mieczkowski, ekspert telekomunikacyjny w Dziale Doradztwa Biznesowego EY.

Społeczeństwo 1-gigabitowe

Do połowy 2016 roku ponad 500 operatorów na całym świecie zapewniało usługi mobilne w technologii 4G. Pierwsi operatorzy komórkowi w Polsce w sieciach komercyjnych zaczynają oferować w miastach prędkość przesyłania danych na poziomie 1 Gbps.

To, co będzie napędzało rozwój technologii w tym obszarze to wirtualna rzeczywistość i usługi video na urządzenia mobilne. Popyt na te ostatnie wśród amerykańskich millenialsów wzrósł trzykrotnie w ciągu roku do czerwca 2016 – zauważa Piotr Mieczkowski.

Jednak to operatorzy kablowi po wdrożeniu nowoczesnego standardu transmisji danych DOCSIS 3.1 powinni wrócić do gry po latach wolniejszego rozwoju technologicznego. Na świecie trwają już pierwsze wdrożenia tej technologii.

Roaming w Unii do lamusa

Od 15 czerwca 2017 r. zniesione zostaną dodatkowe opłaty za roaming i konsumenci będą mogli korzystać z krajowych stawek. Przez ostatnie 10 lat stawki w roamingu spadły na terenie Europy aż o 92% . Kluczową kwestią dla operatorów i regulatorów jest określenie tzw. polityki równego traktowania (fair-usage policy), która pozwoli korzystać obywatelowi z krajowych stawek w określonym czasie nie doprowadzając do zachwiania lokalnego rynku. - W związku z faktem, iż w Polsce stawki detaliczne są jedne z najniższych w Europie, polscy operatorzy komórkowi mogą mieć problem z rentownością usług w roamingu, szczególnie transmisji danych – uważa Piotr Mieczkowski.

Fuzje i przejęcia – w poszukiwaniu pełniejszego produktu

Operatorzy telekomunikacyjni coraz częściej stawiają na rozwój i współpracę z OTT oraz na Internet Rzeczy (IoT). Rośnie liczba przejęć i uruchomionych produktów w tym obszarze. Telekomy przejmują spółki usługowe, żeby nie być tylko dostawcami łączności (connectivity), ale oferować konsumentowi i firmom pełny produkt. - Takie zachowania wynikają ze spadających ARPU operatorów telekomów (średni dochód na użytkownika), które zmuszają telekomy do szukania nowych, bardziej marżowych segmentów. Ostatnie trendy na rynku pokazują, że obok klasycznych ruchów konsolidacyjnych, operatorzy skłaniają się ku inwestycjom w nowe obszary z branży technologii i mediów. Szczególnie widoczne jest zainteresowanie centrami danych, które w rękach operatorów mogą służyć za platformę do rozbudowy nowoczesnych usług, ale także jako platforma do rozwoju rozwiązań IoT stron trzecich – komentuje Damian Łoziński z Zespołu Fuzji i Przejęć EY.

Operatorzy inwestują coraz więcej w rozwój usług w zakresie telemedycyny i e-zdrowia. Nowe rozwiązania pozwalają m.in. na zdalne monitorowanie stanu pacjenta, samoopiekę czy cyfrowy szpital. Innym obszarem zainteresowań firm telekomunikacyjnych jest sektor logistyczny i motoryzacyjny. Przejmowanie innowacyjnych firm działających na styku tej branży pozwala na rozwój usług zarządzania flotą czy na rozwój aplikacji typu connected car, które pozwalają na kontrolowania pozycji swojego samochodu, zdalne parkowanie czy monitorowanie poziom paliwa w zbiorniku.