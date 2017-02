Od początku nowego miesiąca zmienia się adres, na który należy słać wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe. Będzie także nowe konto, na które należy przesłać opłatę za wniosek. To pokłosie powstania Krajowej Administracji Podatkowej

Od 1 marca tego roku interpretacje podatkowe będzie sygnować dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, która będzie działać w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. To oznacza, że zmienia się adres, na który należy wysyłać wnioski. O ile wcześniej w zależności od podatku, jakiego wniosek o interpretację dotyczył, trzeba było wysyłać pismo do jednej z wyspecjalizowanych izb skarbowych, tak teraz będzie to jeden adres.

Jak poinformował resort finansów na swoich stronach, obecnie wszystkie wnioski o interpretację należy kierować na adres Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała. Możliwe jest także wysłanie wniosku o interpretację drogą elektroniczną za pośrednictwem e-PUAP, na adres skrytki KIS.

Nowe będzie także konto, na które należy przesłać opłatę za wniosek. Będzie to rachunek KIS o numerze 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Wartość opłaty się nie zmieniła, będzie to nada 40 zł od „od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku”.

Zmiany w interpretacjach podatkowych to skutek wejścia w życie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.