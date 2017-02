Zdecydowanie istotnym wydarzeniem rynkowym wydaje się być zaplanowane na 28 lutego orędzie prezydenta Donalda Trumpa w Kongresie USA – oceniają analitycy BOŚ banku. W swoim komentarzu dodają, że w kontekście wyższej niepewności, dotyczącej priorytetów działań nowej administracji, wszelkie konkretne informacje donoszące się do działań w polityce gospodarczej oraz terminu ich wdrożenia będą dla rynków bardzo istotne.

Ubiegłotygodniowe informacje co do priorytetów administracji prezydenckiej w USA wspierają naszą ocenę, utrzymywaną od kilkunastu tygodni, iż oczekiwania rynkowe na szybkie oraz znaczące zmiany w polityce fiskalnej, skutkujące szybkim i silnym ożywieniem gospodarki oraz inflacji są przesadzone. Póki co, faktycznie wydaje się, że reformy fiskalne nie są najważniejszym priorytetem nowej administracji, kwestią cały czas niejasną pozostaje skala zmian w polityce gospodarczej zarówno w zakresie obciążeń podatkowych, wydatków publicznych, ale i polityki handlowej – napisali w komentarzu analitycy.