15 dużych inwestycji o wartości 200 mln zł zamierza zrealizować w Wielkopolsce do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa (PSG). Łączna długość sieci stworzonej w ramach zaplanowanych inwestycji sięgnie 650 km.

Według założeń PSG, do 2022 roku poziom gazyfikacji kraju wzrośnie z 58 proc. do blisko 61 proc. W Wielkopolsce jest to obecnie 63 proc.; z blisko 400 gmin, niespełna 250 jest przyłączonych do sieci gazowej.

Jak poinformował w poniedziałek w Gnieźnie prezes zarządu PSG Jarosław Wróbel, spółka nawiązuje współpracę z samorządami na rzecz przyłączenia do sieci gazowej nowych gmin i likwidacji białych plam na gazowniczej mapie kraju. W Wielkopolsce PSG podpisała dotąd dziewięć listów intencyjnych z gminami: Gniezno, Kłecko, Lubasz, Mieleszyn, Sompolno i Dominowo. Planowane są kolejne.

W ciągu najbliższych sześciu lat zamierzamy całkowicie zgazyfikować kilkanaście gmin na terenie województwa wielkopolskiego, na 15 kluczowych projektów zamierzamy wydać blisko 200 mln zł. Jeśli pozyskamy fundusze unijne, będziemy gazyfikować kolejne obszary - powiedział prezes PSG. Dodał, że w całym kraju podpisano łącznie ponad 160 listów intencyjnych ws. inwestycji.

Spółka posiada w kraju 17 zakładów gazowniczych (oddziałów) i 172 gazownie. W 2017 roku powstaną kolejne 52 gazownie i placówki gazownicze. Jarosław Wróbel podał, że większość z nich jest przywracana po kilku latach nieobecności. W poniedziałek oficjalnie otwarta została gazownia w Gnieźnie.

Przywracamy gazownie i punkty gazownicze. Liczba miejsc obsługi klienta w całym kraju rośnie z 25 do 172. Gazownia w Gnieźnie to ponad 30 nowych miejsc pracy. Od początku roku w Gnieźnie stacjonuje też całodobowe pogotowie gazowe, rośnie więc bezpieczeństwo" - powiedział.

Prezes spółki podkreślił, że zwiększenie dostępności do gazu ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. "We współpracy z samorządami przygotowujemy akcję promocyjną. Jeżeli tylko Urząd Regulacji Energetyki nam zezwoli, w miejscach, które są strefami zagrożenia smogiem zaproponujemy +przyłącze za złotówkę+" - powiedział.

W wielkopolskich placówkach PSG zatrudnionych jest ponad 560 osób, a do końca tego roku ma być ich ponad 600. Prezes Jarosław Wróbel zadeklarował, że w ciągu najbliższych kilku lat PSG utworzy w Wielkopolsce ponad sto nowych miejsc pracy.

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu zarządza niemal 330 kilometrami sieci gazowniczej wysokiego i podwyższonego ciśnienia, ponad 14 tys. km sieci średniego i niskiego ciśnienia, a także 33 stacjami wysokiego ciśnienia i ponad 1,2 tys. drugiego stopnia.

Polska Spółka Gazownictwa jest największym w kraju dystrybutorem gazu, zarządza blisko 179 tys. km sieci dystrybucyjnej i dostarcza gaz do niemal 7 mln odbiorców indywidualnych i zbiorowych. Zatrudnia 10,7 tys. osób.

Spółka przesyła prawie 11 mld m sześc. gazu rocznie. Do 2022 roku wartość ta ma wzrosnąć do ponad 12 mld m sześc.

SzSz(PAP)