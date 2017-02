Polska jest szóstym producentem i czwartym eksporterem mebli na świecie - poinformował dyrektor Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Michał Strzelecki

Udział Polski w światowym eksporcie mebli wynosi 6,3 proc. Według szacunków wartość produkcji mebli w ubiegłym roku osiągnęła 42,45 mld zł - powiedział Michał Strzelecki, dyrektor Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, na konferencji prasowej "Polska branża meblarska liderem eksportu".

Oznacza to wzrost o 8 proc. wobec 2015 r. i jednocześnie stanowi kolejny rekord.

Jak mówił Strzelecki, dane statystyczne zbierane z poszczególnych państw wskazują, że w ostatnich latach nasz kraj awansował z 10. miejsca na 6. wśród światowych producentów mebli w ujęciu wartościowym.

Izba, powołując się na dane za 2014 r., podała, że na podium rankingu znalazły się Chiny, z produkcją mebli o wartości blisko 160 mld euro. Drugie miejsce zajęły Stany Zjednoczone, z rezultatem powyżej 35 mld euro. Kolejne dwie pozycje należą do Niemiec (16,9 mld euro) oraz Włoch (ok. 15 mld euro). Piąte w tym zestawieniu są Indie (11,4 mld euro), za nimi uplasowała się Polska z wynikiem 9,2 mld euro. W 2014 r. Japonia spadła z miejsca szóstego na siódme, z wynikiem ok. 7,7 mld euro. Do ścisłej dziesiątki światowych producentów mebli dołączyła w 2014 r. Wielka Brytania, zajmując ósme miejsce, która wyprodukowała meble o wartości 7,3 mld euro. Dalsze miejsce, z produkcją wartą 6,8 mld euro, zajęła Kanada, a listę zamyka Francja (niespełna 6,8 mld euro).

Jak powiedział Strzelecki, meble to czwarta największa grupa towarów eksportowanych z Polski, a zarazem najważniejsza pod względem salda w obrotach zagranicznych w 2016 r. Izba powołując się na dane Eurostatu podkreśla, że eksport mebli z Polski w 2015 roku zwiększył się o 10 pkt. proc. i wyniósł 8,812 mld euro. Według szacunków w 2016 r. wartość eksportowanych mebli będzie kolejny raz rekordowa i wyniesie 9,56 mld euro. Wzrostowi eksportu towarzyszył także wzrost importu, który w 2015 roku zwiększył się o 15 proc. do 1,5 mld euro.

Polskie meble trafiają głównie do Niemiec (według szacunków w 2016 r. udział w eksporcie wyniósł 36 proc.), Wielkiej Brytanii (8 proc.), Czech (7 proc.), Francji (6 proc.) i Holandii (5 proc.).

Za granicę polskie firmy wysyłają najczęściej elementy meblowe, czyli meble do samodzielnego montażu.

Ich szacunkowa wartość w 2016 roku wynosiła ponad 2,7 mld euro, a udział w eksporcie wyniósł 29,25 proc. Kolejnymi w rankingu grupami są meble tapicerowane oraz meble do jadalni i salonu, których wartość przekroczyła odpowiednio 2,57 mld euro oraz 1,8 mld euro – powiedział Strzelecki.

Sprzedawane za granicę meble do sypialni są warte w sumie 613 mln euro.

Jak przekazał Strzelecki, polskie meblarstwo to dziś ponad 25,9 tysięcy zarejestrowanych podmiotów, z czego ponad 22 tysiące to firmy mikro, blisko 1,5 tys. - małe, około 330 to firmy średnie i 89 - firmy duże (stan na koniec III kw. 2016 roku).

Przeciętne zatrudnienie to 151 tys. pracowników, a przeciętne wynagrodzenie to blisko 3 tys. 300 zł brutto - powiedział.

Powołując się na dane GUS Izba podała, że łączna liczba zatrudnionych w branży meblarskiej na koniec listopada 2016 wyniosła 151 tys. osób. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zatrudnienie zwiększyło się o ponad 9 tys. etatów (142 tys. - listopad 2015). Według Izby, firmy wskazują na dalsze zapotrzebowanie na pracowników.

Strzelecki ocenił, że branża meblarska w Polsce ma się dobrze. Dodał, że produkcja mebli w jest istotną częścią polskiej gospodarki i od ponad 25 lat można obserwować jej dynamiczny rozwój, chociaż sektor ten ma swoje problemy. To - jak mówił - m.in. bariery innowacyjne i technologiczne, brak wykwalifikowanej kadry na rynku pracy czy skomplikowane i niejasne procedury administracyjne.

PAP, MS