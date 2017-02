Wzrost PKB w IV kw. 2016 r. wyniósł 2,7 proc. r/r, zgodnie ze wstępnym odczytem. W ujęciu sezonowym wzrost PKB ukształtował się na poziomie 1,7 proc. kw/kw, oznacza najwyższą dynamikę wzrostu od 2007 r. Głównym źródłem pozytywnej niespodzianki było przesunięcie w czasie wydatków rządowych, które wg naszych szacunków podbiło dynamikę PKB w IV kw. o ok. 0,7 pkt. proc. To oznacza, że bez tego jednorazowego zabiegu tempo wzrostu gospodarczego w końcówce roku byłoby zbliżone do 2 proc. r/r. - napisali w komentarzu do danych GUS ekonomiści BZWBK.

Skoro jednak wydatki przesunięto, to oczywiście nie pojawią się już one w tym roku, co – przy pozostałych warunkach niezmienionych – sugeruje osłabienie dynamiki spożycia zbiorowego, prawdopodobnie w I i w IV kw. 2017 r. Nieznaczne ożywienie w inwestycjach (-5,8 proc. r/r wobec -7,7 proc. r/r w III kw. 2016 r.) jest pozytywnym czynnikiem. Od strony podażowej, dane wskazują, że głównym czynnikiem poprawy w inwestycjach było przede wszystkim budownictwo, i dalsze ożywienie w produkcji budowlano-montażowej na początku 2017 r. powinno wspierać inwestycje – napisali w komentarzu ekonomiści BZWBK.

Ekonomiści banku podtrzymują swoją opinię, że lepszy od oczekiwań PKB w IV kw. 2016 r. nie oznacza poprawy perspektyw wzrostu gospodarczego na 2017 r. Ich zdaniem głównym motorem wzrostu będzie konsumpcja prywatna.