Rozpoczyna się nowa historia w administracji skarbowej – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas uroczystości inauguracji Krajowej Administracji Skarbowej

Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że uroczystość jest symboliczna i ważna. Porównał KAS do szabli, o której mowa w hymnie Polski, która pozwala odebrać to, co nam obca przemoc wzięła.

Chcemy, żeby Krajowa Administracja Skarbowa była przyjazna i wyrozumiała dla słabych, dla mniejszych, dla niewinnych oczywiście w szczególności, ale żeby była bardzo silna dla tych, którzy próbują przemocą, sprytem, oszustwem wziąć to, co należy do państwa polskiego i to, co należy do narodu polskiego - mówił.

Zwrócił uwagę na skalę wyłudzeń podatkowych w Polsce.

Polska, zgodnie z szacunkami instytucji międzynarodowych, traci rocznie od 30 do 60 mld zł poprzez przestępstwa gospodarcze. To jest tyle mniej więcej, ile wynosi deficyt budżetowy państwa polskiego. To pokazuje skalę tego, co musimy zrobić jeszcze, żeby państwo było silne dla silnych i wyrozumiałe dla słabych, żeby państwo było sprawne. Dzięki tym środkom, które już teraz odzyskujecie, dzięki waszym działaniom, waszemu profesjonalizmowi, państwo staje się coraz silniejsze - mówił wicepremier do pracowników administracji skarbowej i celnej.

Obecny na uroczystości wiceminister finansów Marian Banaś, szef KAS mówił, że to początek nowej formacji Krajowej Administracji Skarbowej, która poprzez połączenie trzech służb przejęła to, co najlepsze.

Jesteśmy przekonani i w to wierzymy, że spełni przekonania wobec rządu i wobec społeczeństwa, że z jednej strony będzie przyjazna dla obywateli, będzie wspomagała podatników uczciwych, a z drugiej strony skutecznie walczyła z szarą strefą - powiedział.

Podczas spotkania z dziennikarzami Banaś pytany był o to, czy umundurowani członkowie KAS, którzy podczas uroczystości stali na obok m.in. policjantów, ale nie mają takich samych uprawnień, są służbą mundurową, czy nie.

Zrobiliśmy reformę, która uporządkuje pewne sprawy. Chcemy, by w sposób jak najbardziej racjonalny zostali wykorzystani w swojej pracy wszyscy dotychczasowi funkcjonariusze. Będziemy mieli funkcjonariuszy, którzy do tej pory wykonywali zadania na granicach w grupach mobilnych, wykonywali jako funkcjonariusze. Natomiast pozostali, tak jak w służbie cywilnej, byli o statusie służby cywilnej - powiedział szef KAS.

Dodał, że dzięki temu uda się doprowadzić do tego, aby jak najlepiej wszyscy zostali wykorzystani w sensie kompetencyjnym i byli skuteczni w swoim działaniu. Podkreślił, że administracja skarbowa odniosła przez ostatni rok poważne sukcesy mimo, że nie była skonsolidowana.

Ale była bardzo mocna współpraca między wszystkimi służbami, wymiana informacji. Ona spowodowała, że mieliśmy o wiele większą ściągalność - w porównaniu do roku 2015 to było prawie 13 mld zł więcej. Również w styczniu tego roku wskaźniki wyraźnie mówią, że mamy w przypadku VAT ściągalność większą o prawie 25 proc. To są konkretne efekty - powiedział Banaś.

Krajowa Administracja Skarbowa rusza 1 marca br. Ustawa o KAS oraz ustawa wprowadzająca jej przepisy przewiduje konsolidację Służby Celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej w ramach KAS. Dotychczas, jak przekonywali w toku prac nad zmianami przedstawiciele rządu, służby te działają w modelu rozproszonym; każda z nich ma niezależne systemy informatyczne, bazy danych są rozproszone i nie ma bieżącej wymiany informacji między nimi.

