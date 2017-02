Poseł na Sejm RP Jacek Wilk (Kukiz'15) odniósł się do szczepionkowego pomysłu .Nowoczesnej Ryszarda Petru. I rozpętała się burza.

Przypomnijmy - w ujawnionym programie .Nowoczesnej wyczytać można między innymi o pomyśle tej partii na reformę programu 500+ (który zdaniem ugrupowania Petru powinien zostać zmieniony). Rodziny musiałyby spełnić dodatkowe warunki przed otrzymaniem programu. Jeden z nich wzbudził szczególne zainteresowanie internautów:

Rodziny w potrzebie dostaną większą pomoc finansową. Zmienimy program zasiłków rodzinnych (500+), by nie trafiały do najbogatszych. Nie zamierzamy likwidować tego programu, tylko zracjonalizować jego cele i ograniczyć nieuzasadnione świadczenia. 500+ powinno trafiać tylko do osób zatrudnionych, osoby niepracujące powinny otrzymywać podobne wsparcie na dzieci w ramach systemu pomocy społecznej.