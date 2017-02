W warunkach globalnego ożywienia w przemyśle i handlu międzynarodowym, w IV kw. 2016 r. miało miejsce wyraźne przyspieszenie dynamiki eksportu. Poza stopniowo poprawiającymi się wynikami w tzw. głównych kategoriach popytu krajowego oraz eksportu, w IV kw. bardzo istotny wpływ na wzrost dynamiki PKB miała bardzo wysoka kontrybucja zapasów (dodająca 1,4 pkt. proc. do wzrostu PKB) – napisali w komentarzu do danych GUS ekonomiści BOŚ.

Być może silniejsza odbudowa zapasów była wynikiem koniecznego ich odtworzenia, choć na takie sygnały nie wskazywały badania koniunktury w sektorze przedsiębiorstw. Być może, silniejsze ożywienie tej kategorii było reakcją na poprawę oczekiwań firm dot. aktywności gospodarki w kolejnych miesiącach, po tym jak oczekiwania te silnie pogorszyły się w III kw. ub.r. Trudno o jednoznaczną ocenę, można jednak wskazywać na okresowość wpływu tego czynnika. Choć oczekujemy w kolejnych kwartałach solidnego wzrostu aktywności w warunkach dalszej poprawy konsumpcji prywatnej oraz coraz silniejszej poprawy w inwestycjach, niemniej tempo tej poprawy może nie być tak spektakularne, jak sugerowałyby to dane dot. wzrostu PKB w IV kw., właśnie biorąc pod uwagę mało prawdopodobne podtrzymanie tak silnego wzrostu zapasów – czytamy w komentarzu.

Ekonomiści banku BOŚ oczekują w 2017 r. silniejszego ożywienia inwestycji, w głównej mierze solidnego ożywienia inwestycji publicznych, w tym współfinansowanych ze środków UE, przy lekkiej poprawie wyników inwestycji prywatnych.

W ujęciu całego roku nie oczekujemy poprawy dynamiki konsumpcji prywatnej ze względu na wygasający pod koniec 2017 r. efekt wyższej dynamiki dochodów z tytułu wyższych świadczeń społecznych, jak również ze względu na wyraźny wzrost inflacji CPI osłabiający siłę nabywczą dochodów gospodarstw domowych – piszą w analizie.

Dodają, że oczekują stabilnych wyników eksportu w warunkach obecnie poprawiającej się sytuacji w gospodarce globalnej, przy jednoczesnych ostrożnych opiniach, co do dalszego silnego jej ożywienia w kolejnych kwartałach. Według nich w całym 2017 r. dynamika wzrostu PKB przyspieszy do ok. 3,3 proc. r/r. Uważają, że z początkiem 2017 r. nie będzie już tak dynamicznego wzrostu aktywności gospodarki w ujęciu zmian kwartalnych.