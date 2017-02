Zgodnie z oczekiwaniami wyhamował spadek inwestycji, który był głównym czynnikiem wpływającym na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku. Stabilnie w całym 2016 roku rósł zaś eksport – napisał resort rozwoju w komunikacie po danych GUS o PKB.

GUS poinformował dzisiaj, że PKB w IV kwartale 2016 roku był wyższy o 2,7 proc., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. Natomiast w ujęciu kwartalnym - wyrównany sezonowo - wzrost wyniósł 1,7 proc. w porównaniu z 0,4 proc. notowanym w trzecim kwartale. Spożycie gospodarstw domowych wzrosło w czwartym kwartale 2016 roku o 4,2 proc. Wolniej niż w pierwszych trzech kwartałach rosło spożycie publiczne, które było wyższe w czwartym kwartale o 2,7 proc.

Analiza danych wyrównanych sezonowo wskazuje na nieco odmienny od wcześniejszego obraz gospodarki w kolejnych kwartałach 2016 roku. W czwartym kwartale 2016 roku wzrost wartości dodanej brutto odnotowano we wszystkich, łącznie z budownictwem, sektorach gospodarki. W większości sektorów był on szybszy od odnotowanego w trzecim kwartale. To wspiera diagnozę o przejściowym charakterze spowolnienia w pierwszych trzech kwartałach i pozwala optymistycznie oceniać sytuację gospodarczą w perspektywie najbliższych kwartałów. Analiza składników popytu wskazuje na trwały charakter wzrostu konsumpcji oraz eksportu, a także na odbicie nakładów brutto na środki trwałe, których dno przypadło na trzeci kwartał 2016 roku. W ocenie Ministerstwa Rozwoju struktura wzrostu gospodarczego, pozostaje korzystna i wskazuje na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki – czytamy w komentarzu ministerstwa.