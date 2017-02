Zysk netto Grupy GPW w IV kw. 2016 r. wyniósł 33,0 mln zł, o 19,1 proc. więcej niż rok wcześniej. W całym 2016 r. Grupa wypracowała wynik netto na poziomie 131,1 mln zł, o 7,9 proc. więcej niż w 2015 r. Wzrost w IV kw. 2016 r. wobec IV kw. 2015 r. to przede wszystkim wynik wyższych przychodów z rynku finansowego (+1,7 proc.) Z kolei w skali całego roku 2016 przychody z rynku finansowego spadły o 8 proc. względem 2015 r., a koszty z działalności operacyjnej były niższe o 13,9 proc. - poinformowała GPW

Zdaniem Małgorzaty Zaleskiej, prezes GPW to efekt konsekwentnie realizowanej dyscypliny kosztowej , dzięki której odnotowano spadek kosztów operacyjnych o 8,2 mln zł, czyli o 17,8% rok do roku.

Inwestorzy postrzegają GPW coraz bardziej pozytywnie, co jest efektem rosnącego zaufania do naszej spółki. To zaś ma bardzo wymierny wyraz finansowy. Raport z działalności GK GPW w 2016 r. jest tego najlepszym dowodem. Dobra kondycja finansowa GPW mierzona jej kapitalizacją i wzrostem kursu akcji, rekordowe zwyżki obrotów akcjami oraz ich średnia dzienna wartość dobitnie pokazują, że dla inwestorów liczą się, przede wszystkim, silne fundamenty polskiej gospodarki oraz stabilna perspektywa zysków. Bardzo dobra koniunktura, jaka obecnie trwa na warszawskiej giełdzie, pozwala przypuszczać, że przyspieszenie, którego nabiera polska gospodarka, to kluczowe czynniki umożliwiające szybki rozwój GK GPW i polskiego rynku kapitałowego – skomentowała wyniki GPW prezes Zalewska.