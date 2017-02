Osoby, którym umorzono zaległe czynsze, opłaty za media czy należności za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, nie zapłacą podatku od tych kwot. Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie w tej sprawie

Rozporządzenie zostało podpisane 27 lutego. Jak informuje Ministerstwo Finansów, na jego mocy zwalnia się z podatku dochodowego oraz z obowiązku wykazywania tych należności w PIT-8C (który jest wystawiany przez płatnika) należności umorzone w latach 2016-2017 przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dokładnie – jak wylicza resort – z podatku zwolnione są kwoty umorzonych zaległych opłat z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego, za dostawę gazu, energii, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, odsetki od tych należności oraz nieuregulowane koszty dochodzenia i egzekucji tych opłat.

Ponieważ część podatników, którzy skorzystali z umorzenia przez samorządy zaległych opłat już otrzymała PIT-8C od jednostek samorządu terytorialnego i mogła już rozliczyć się z fiskusem, ujmując w zeznaniu owe kwoty, resort finansów informuje, że mogą oni złożyć korektę pierwotnego zeznania. Wówczas nie będą musieli płacić podatku od umorzonych kwot.

Rozporządzenie okazało się konieczne, kiedy została zmieniona interpretacja przepisów. Kwoty umorzonych opłat, zaległości, należności itd. co do zasady stanowią przychód podatkowy, ale wg pierwotnej interpretacji przepisów urzędnicy resortu finansów uczynili wyjątek dla umorzeń dokonywanych przez samorządy na rzecz lokatorów zajmujących mieszkania komunalne. W listopadzie ub.r. jednak doszło do zmiany interpretacji i w rezultacie owe umorzenia zostały uznane za dochód. To oznaczało, że samorząd powinien wystawić od umorzonych środków zapłacić podatek – jako płatnik – a następnie wystawić PIT-8C osobie, która z takiej formy wsparcia skorzystała.

Największa grupa beneficjentów, którzy skorzystają z rozporządzenia, stanowią warszawiacy. W ubiegłym roku warszawski ratusz umorzył zaległe opłaty aż 30 tys. osób. Po zmianie interpretacji ratusz zastanawiał się na d wystawieniem tym osobom PIT-y, co – wg doniesień – miałoby kosztować 250 tys. zł. Jednak przedstawiciele rządu i resortu finansów tłumaczyli, że nikt nie zamierza pobierać podatku od osób, które umorzono zaległe czynsze za lokale komunalne.