Wartość szkockiej whisky eksportowanej nad Wisłę w 2016 roku wyniosła 62 miliony funtów – to wzrost aż o 18,4 proc. w stosunku do 2015. Z kolei wielkość eksportu do Polski zbliżyła się do 8 milionów litrów czystego alkoholu, co dało ponad 15 proc. wzrostu w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Polacy coraz chętniej sięgają po whisky, co potwierdza ostatni raport KPMG dotyczący rynku dóbr luksusowych w Polsce. Według raportu rynek ekskluzywnych alkoholi rośnie stabilnie w tempie ponad 5 procent rocznie. Jednak dużą uwagę zwraca tu wzrost sprzedaży whisky, która rośnie w tempie powyżej 10 procent. KPMG prognozuje nawet, że tempo wzrostu sprzedaży samych single maltów ma w 2020 roku zbliżyć się do aż 19 procent w skali roku – mówi Krzysztof Maruszewski ze Stilnovisti.

Rosnącą popularność whisky wśród konsumentów potwierdza rozwój festiwali takich jak Poznań Whisky Show czy festiwal w Jastrzębiej Górze. Polacy chętniej inwestują także w zloty trunek. Do takich ruchów zachęcają opinie zachodnich inwestorów. Według danych zebranych przez brytyjski bank Lloyds Private Banking aż 88 proc. osób inwestujących w whisky jest zadowolonych z tego, jak ich aktywa były zarządzane w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To najlepszy wynik spośród wszystkich alternatywnych inwestycji.

Pozytywny wpływ Brexitu

Po trudnych trzech latach dla eksportu szkockiej whisky, 2016 rok przyniósł wzrost jego wartości do niecałych 4 miliardów funtów. Rekordowy okazał się eksport single maltów, którego wartość przekroczyła miliard funtów. Przyczynami wzrostu są między innymi rosnąca popularność szkockiej whisky typu single malt, szczególnie tej w luksusowych wydaniach, oraz spadek wartości funta po czerwcowym referendum w sprawie Brexitu. O ponad 18 proc. wzrósł eksport szkockiej whisky do Polski. Nazwa single malt jest zastrzeżona dla whisky produkowanej wyłącznie z jęczmienia.

Jej eksport w 2016 roku, według raportu przedstawionego przez HM Revenue & Customs i Whisky Invest Direct, przekroczył rekordowy miliard funtów. To wzrost w stosunku do 914 milionów w 2015. Do najbardziej rozpoznawalnych destylarni produkujących single malty należą m. in. Glenfiddich, Glenfarclas, Macallan czy Laphroaig.

Ruch Glenfarclas z grudnia ubiegłego roku obrazuje jedną z przyczyn wzrostu eksportu szkockiej w 2016 roku. To rosnące zapotrzebowanie na luksusowe, limitowane edycje single maltów. Najczęściej są one sprzedawane już w przedsprzedaży, zanim w ogóle trafią na półki sklepowe.

Drugim z powodów wzrostu eksportu szkockiej ,według ekspertów z Whisky Invest Direct, jest spadek wartości funta po czerwcowym referendum w sprawie Brexitu. W pierwszej połowie 2016 roku wartość eksportu szkockiej była niższa o 1 proc. niż w tym samym okresie w 2015. W drugim półroczu wzrosła o około 7 proc. Wartość eksportu szkockiej rosła znacznie szybciej niż jego wielkość. Oprócz dwóch wyżej wymienionych powodów, szkocka whisky cały czas jest eksportowana do innych państw w celu wykorzystania przy produkcji innych alkoholi (np. w Indiach).

Stany Zjednoczone, Francja i Singapur ciągle na czele

Eksport szkockiej (wliczając w to nie tylko single malty, ale także blended whisky) odnotował wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Jego wartość wyniosła niecałe 4 miliardy funtów, co daje wzrost o 3,3 proc. w stosunku do 2015. W swoich najlepszych latach wartość eksportu przekraczała jednak 4 miliardy funtów.

Największym rynkiem pod względem wartości sprzedaży pozostają Stany Zjednoczone – to ponad 855 milionów funtów (wzrost o 14,2 proc. w porównaniu do 2015 roku). Z kolei pod względem wielkości eksportu na czele jest Francja z prawie 53 milionami litrów czystego alkoholu (wartość tego rynku wyniosła 416 milionów funtów). Największym azjatyckim rynkiem dla szkockiej whisky niezmiennie pozostaje Singapur, który zamyka podium pod względem wartości eksportu szkockiej (ponad 224 miliony funtów).