Zadłużenie skarbu państwa na koniec 2016 r. wyniosło 928 mld 661,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5 mld 321,2 mln zł (0,6 proc.) w grudniu 2016 r. i wzrost o 94 mld 110,5 mln zł (11,3 proc.) wobec końca 2015 r. - poinformowało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że wzrost zadłużenia w grudniu 2016 r. był głównie wypadkową: finansowania deficytu budżetu państwa (plus 18,7 mld zł); zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (minus 15,8 mld zł); przekazania obligacji na zwiększenie funduszu statutowego BGK (plus 3 mld zł); różnic kursowych (minus 1,1 mld zł) - napisano w komunikacie resortu finansów.

W przypadku różnic kursowych wskazano na umocnienie złotego wobec euro (o 0,3 proc.), jena (o 3,1 proc.) i juana (o 0,8 proc.) oraz osłabienia wobec dolara (o 0,2 proc.) i franka(o 0,03 proc.).

Zgodnie z komunikatem wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był głównie wynikiem: finansowania deficytu budżetu państwa (plus 46,3 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (plus 12,6 mld zł); osłabienia złotego (plus 14,9 mld zł) - o 3,8 proc. wobec euro, 7,1 proc. wobec dolara, 4,5 proc. wobec franka i o 10,3 proc. wobec jena. Ponadto na zwiększenie zadłużenia od początku zeszłego roku wpływ miał wzrost stanu środków na rachunkach budżetowych (o 14,6 mld zł), co związane było z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych w 2017 r.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2016 r. zwiększyło się o 3 mld zł, co było głównie wypadkową: dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (plus 3,4 mld zł); ujemnego salda depozytów (minus 0,5 mld zł) - podał MF w komunikacie.

Poinformowano, że w grudniu 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zwiększyło się o 2,3 mld zł, co było wypadkową: dodatniego salda emisji długu (plus 3,4 mld zł) oraz różnic kursowych (minus 1,1 mld zł).

Według danych MF od początku 2016 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 65,9 mld zł. W tym samym okresie zadłużenie nominowane w walutach obcych zwiększyło się o 28,2 mld zł. Było to wypadkową: wzrostu zadłużenia w euro (o 2,3 mld euro), dolarach (o 1,1 mld dol.) oraz juanie (o 3 mld juanów); spadku długu we frankach (o 0,4 mld franków) i jenach (o 25 mld jenów); osłabienia złotego (plus 14,9 mld zł).

Na podst. PAP