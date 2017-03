Zamówienia broni ręcznej dla armii USA wzbudzają kontrowersje od momentu, kiedy to legendarnego Colta 1911 po niemal 80 latach służby zastąpił pistolet firmy Beretta. Teraz zanosi się na nowe kontrowersje, gdy o wynik przetargu kłócą się dwie firmy z Europy.

W styczniu armia USA ogłosiła, iż będzie odchodzić od służącego już 30 lat modelu Beretty (M9) na rzecz nowego pistoletu. Do rozpisanego przetargu stanęło kilka firm, w tym austriacka firma Glock oraz niemiecki SIG-Sauer.

Teraz znamy już następcę emerytowanej Beretty - będzie nią pistolet SIG-Sauer XM17. Jednak wynik przetargu wzbudził protest Austriaków, którzy w ostro brzmiącym oświadczeniu domagają się ponownego rozpatrzenia konkursu a jeśli to nie nastąpi - zapowiadają odwołanie od wyniku.

A jest o co walczyć bo kontrakt na pistolet dla armii USA wart jest 580 mln dolarów. Dostawy miałyby trwać przez 10 lat.

US Army ma czas do 5 czerwca na odpowiedź na zarzuty Glocka. Zanosi się jednak na to, iż firma z Austrii nie odpuści.

Beretta M9 – pistolet samopowtarzalny, licencyjna wersja pistoletu Beretta 92F.

SIG P320 - jest bronią z polimerowym szkieletem i pierwszym pistoletem w ofercie Sig Sauer wyposażonym w bezkurkowy, bijnikowy mechanizm spustowo – uderzeniowy z samonapinaniem. Został opracowany z myślą o wyposażeniu służb mundurowych i wojska.

Glock – pistolety opracowane i produkowane przez austriacką firmę Glock GmbH z Deutsch-Wagram, założoną w 1963 przez Gastona Glocka – specjalistę od wysokowytrzymałych tworzyw sztucznych (wcześniej firma produkowała, między innymi, parasole).