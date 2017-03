Witelo, fundusz założony przez PZU, zainwestował ok. 100 mln zł w trzy fundusze, które będą z kolei inwestować w polskie spółki technologiczne

Witelo to fundusz założony przez PZU, którego celem jest wspieranie polskich młodych firm technologicznych. Aktywa tego funduszu wynoszą obecnie 200 mln zł (PZU chce pozyskać inwestorów zagranicznych, docelowa wartość aktywów to 500 mln zł). Witelo właśnie zainwestował połowę posiadającego majątku w trzy fundusze typy Venture Capital – Atomico, Evolution Equity Partners i DN Capital.

Dzięki Witelo dołączyliśmy do tych firm ubezpieczeniowych, które inwestują w innowacyjne rozwiązania technologiczne na rynku finansowym i ubezpieczeniowym. Jednocześnie Witelo bardzo pasuje do naszej wizji PZU jako jednej z najbardziej innowacyjnych firm ubezpieczeniowych – powiedział Michał Krupiński, prezes Grupy PZU.

Fundusze Venture Capital działają tak, że wybierają młode, dobrze zapowiadające się firmy z interesującego ich sektora, inwestują w nie pieniądze, pomagają w zarządzaniu i zdobywaniu nowych rynków, a po określonym okresie – co najmniej 10 lat – wychodzą z inwestycji, sprzedając akcje z zyskiem. Zwykle spośród grona wybranych firm tylko jedna czy dwie osiągają bardzo duży sukces, inne zaś często nie radzą sobie na rynku, ale zysk osiągnięty na jednej czy dwóch spółkach wystarczy, aby fundusz uzyskał wyraźne zyski.

Fundusze, które wybrał Witelo, to instytucje, specjalizujące się w inwestycjach w spółki z sektora nowych technologii. Atomico został założony przez Niklasa Zennstroma, twórcę Skype i Kaazy, z kolei DN Capital pomógł rozwinąć takie firmy jak Shazam. EEP z kolei specjalizuje się z inwestycjach w sektorze cyberbezpieczeństwa. Te firmy, korzystając z pieniędzy zainwestowanych przez Witelo, będą teraz wynajdować obiecujące firmy w Polsce i w nie inwestować. Działalność Witelo bowiem to część Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

To bardzo ważny moment w realizacji SOR, która nie bez racji nazywana jest planem Morawieckiego, ale stanowi plan całego rządu. To moment, w którym rozpoczynamy budowę mostu pomiędzy nauką a biznesem. Za pośrednictwem funduszu VC rozpoczynamy transfer pieniędzy i know-how do nauki – powiedział Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.