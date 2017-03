Zła pogoda w Brazylii i Wietnamie to główna przyczyna, dla której kawosze powinni przygotować się na zwiększone wydatki. Do tego jeszcze dochodzi wysoki kurs dolara – wynika z raportu Centrum im. Adama Smitha

Brazylia jest największym producentem najpopularniejszej odmiany kawy, czyli arabiki. Stamtąd pochodzi aż 70 proc. kawy spożywanej na świecie. Jak informuje Centrum im. Adama Smitha w raporcie poświęconej cenom kawy, zeszłoroczne susze sprawiły, że niewiele jest ziaren dobrej jakości, co podniosło ich wartość.

Wcześniej gorsze plony w Brazylii były równoważone zbiorami z Wietnamu (w Polsce kawa z Wietnamu stanowi aż 38 proc. importu). Ale tam również w ubiegłym roku panowały susze, co sprawiło, że zbiory są znacznie niższe. W rezultacie kawa z Wietnamu – głównie odmiany robusta – również zdrożała.

Pewnym pocieszeniem jest fakt, że kawa w Polsce jest dużo tańsza, niż w innych krajach Europy. Dotyczy to zarówno produktów na półkach sklepowych, jak i kawy pitej przez Polaków w kawiarniach. Tym samym prognozujemy, że pierwsza tegoroczna zmiana cen nie spowoduje obniżenia jej spożycia, dotychczas kształtującego się nad Wisłą na poziomie 2.3 kg na osobę rocznie. Tym bardziej, że ilość pitej kawy w Polsce do tej pory regularnie i systematycznie rosła – mówi Przemysław Remin, jeden z autorów raportu.

Dodatkowym czynnikiem działającym na wzrost cen kawy jest rynek walutowy, a dokładnie wzrost kursu dolara. Wprawdzie od początku listopada 2016 r. cena dolara w stosunku do złotego spadła (wtedy kurs USD wynosił 4,2 zł, teraz jest to 4,08 zł), jednak i tak dolar jest znacznie silniejszy niż w poprzednich latach. Jako że za kawę płaci się w dolarach, to wzrost kursu amerykańskiej waluty prowadzi do wzrostu ceny ziaren liczonej w złotych.

Na domiar złego zwolennicy teorii globalnego ocieplenia twierdzą, że jeśli temperatura będzie nadal rosnąć, to spora część terenów, gdzie obecnie uprawia się kawę, przestanie się do tego nadawać. Już teraz ponoć wzrost temperatury na świecie prowadzi do spadku efektywności uprawy kawy.