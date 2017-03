W styczniu 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie poprawiła się. Jest to czwarty kwartał z rzędu poprawy koniunktury rolnej. Wartość wskaźnika koniunktury wzrosła z poziomu -5,9 pkt. do -5,3 pkt. - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

źródło: IRG SGH

Poprawa koniunktury jest przede wszystkim skutkiem nadzwyczajnego przypływu optymizmu u rolników – wartość wskaźnika zaufania zwiększyła się o 9,5 punktu, z poziomu -2,2 pkt. do +7,3 pkt. Wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, drugiej składowej IRGAGR, obniżyła się o 3,9 punktu, z poziomu -7,8 pkt. do -11,7 pkt.

Zmiana wartości wskaźnika przychodów jest co do kierunku typowa dla tej pory roku, lecz co do rozmiaru najmniejsza w historii badania. Poprawa koniunktury uwidacznia się również w zmianach wartości sald odpowiedzi na pozostałe pytania ankiety – zadłużenie gospodarstw rolnych obniżyło się, oszczędności i zakupy obrotowych środków produkcji wprawdzie zmniejszyły się, lecz ich spadek był mniejszy niż zazwyczaj, wzrósł – i to znacznie – odsetek rolników zamierzających podjąć inwestycje. Poprawa sytuacji finansowej gospodarstw rolnych skłania je do sięgania po kredyt na finansowanie rozwoju produkcji. Krótko mówiąc, dotąd nie mieliśmy do czynienia z równie dobrym początkiem roku w polskim rolnictwie – czytamy w informacji.