„Gazeta Bankowa” przedłuża termin na przyjmowanie zgłoszeń do obu edycji konkursów technologicznych – XV edycji konkursu „Lider” oraz X edycji konkursu „Hit Roku”. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem, firmy mogą zgłaszać swoje projekty do 5 marca!

Przypominamy, że w tym roku będziemy wybierać „Lidera 2016”, w którym staramy się wskazać najlepsze wdrożenia w obszarze nowych technologii w 5 branżach, oraz „Hit Roku 2017”, a więc najciekawsze rozwiązanie innowacyjne, jakie będą dostępne na rynku w 2017 r. Tu również chodzi o ofertę dla pięciu branż.

„Lider 2016” to konkurs, którego celem jest wskazanie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych rozwiązań, jakie zostały wprowadzone (w całości lub w części, o ile chodzi o zamknięty etap) w 2016 r. Będą pod uwagę brane wdrożenia dokonane przez firmy z następujących sektorów:

1. Bankowość i finanse

2. Transport i logistyka

3. Medycyna i farmacja

4. FMCG

5. Energetyka, paliwa i chemia

W tym konkursie udział biorą firmy, które takich wdrożeń dokonały. „Lider” od wielu lat cieszy się opinią konkursu, wskazującego najnowsze trendy w instytucjach finansowych i firmach w zakresie unowocześniania obsługi klientów, poprawy efektywności produkcji oraz wspomagania procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwach.

Konkurs „Hit Roku 2017” to niejako druga strona konkursu „Lider”. W tym przypadku bowiem wskazujemy rozwiązania, jakie będą dostępne w 2017 r. dla uczestników rynku z tych samych pięciu branż. W tym wypadku chodzi o propozycje rozwiązań, których celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytucji. Zgłoszenia do konkursu „Hit Roku 2017” dokonuje producent urządzenia, firma oferująca rozwiązania informatyczne lub usługodawca, a więc firmy, które mają ofertę dla przedsiębiorstw z wymienionych wyżej branż. Naszą ambicją jest wskazywanie rozwiązań, dzięki którym instytucja czy firma wdrażająca je w kolejnym roku zostanie „Liderem” Gazety Bankowej i liderem rynku.

Przyjmowanie zgłoszeń będzie trwać do 5 marca !

Zgłoszenia do obu konkursów przyjmujemy przez formularze znajdujące się w dedykowanych zakładkach:

Lider 2016 http://www.gb.pl/lider-2016-pcompSzczegoly-23.html

oraz Hit Roku 2017 http://www.gb.pl/hit-roku-2017-pcompSzczegoly-22.html

Przed złożeniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem każdego z konkursów.

Laureaci obu konkursów zostaną ogłoszeni na finałowej Gali Technologicznej, która odbędzie się w kwietniu 2017 r. W spotkaniu co roku biorą udział przedstawiciele instytucji państwowych, niezależni eksperci rynku IT, dyrektorzy działów IT oraz menedżerowie projektów technologicznych firm z następujących branż: bankowość i finanse, transport i logistyka, medycyna i farmacja, FMCG oraz energetyka, paliwa i chemia. W gali biorą udział również przedstawiciele firm IT (dyrektorzy IT oraz zarządy) firm technologicznych mających swoje rozwiązania dla powyższych branż, a także członkowie kapituły oraz przedstawiciele partnerów projektu.

W ramach projektu „Gazeta Bankowa” wydaje numer specjalny „Techno Biznes” o tematyce technologicznej prezentując najnowsze trendy w rozwoju nowych technologii, wywiady z ekspertami rynku IT, a także produkty zgłoszone do konkursu Hit Roku 2017.

Zapraszamy do udziału w konkursach!