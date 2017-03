Komisja Europejska poinformowała w środę, że wydłuża o 18 miesięcy obowiązywanie ceł antydumpingowych na ogniwa i panele słoneczne z Chin. W ramach otwartego właśnie przeglądu restrykcje mają być jednak zmniejszane w ślad za redukcją kosztów w branży.

"Przedłużenie sankcji wraz z ich rewizją będzie oznaczało stopniowe wycofywanie obecnego reżimu" - podały służby prasowe Komisji.

Konflikt w sprawie dumpingowych cen chińskich paneli słonecznych był najpoważniejszym sporem handlowym między Chinami a UE. W 2013 r. państwa UE wprowadziły cła antydumpingowe na panele słoneczne z Chin pochodzące od producentów, którzy nie przystąpili do ugody z UE w tej sprawie.

Europejscy producenci zarzucali Chińczykom, że sprzedają panele poniżej kosztów, by zdominować rynek. Dlatego jeszcze w 2012 roku KE wszczęła postępowanie antydumpingowe przeciwko Chinom. W grudniu 2013 r. UE wydała rozporządzenie nakładające cło antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących z Chin. Pekin zaskarżył tę decyzję do Trybunału Sprawiedliwości UE, jednak we wtorek unijny sąd stwierdził, że jest ona ważna.

Chiny są największym na świecie producentem paneli słonecznych - generujących prąd elektryczny ogniw fotowoltaicznych. Na ten kraj przypada około 65 proc. światowej produkcji paneli, a UE jest głównym rynkiem eksportowym Chin, jeśli chodzi o ten produkt; przed wprowadzeniem ceł antydumpingowych trafiało do niej ok. 80 proc. chińskiego eksportu paneli.

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA) Chiny mają największe światowe zatrudnienie w energetyce, które wynosi ponad 3 mln osób.

