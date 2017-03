Po ubiegłorocznych spadkach poziomów bezrobocia i osiągnięciu najniższych wskaźników od 25 lat, firmy mają rekordowe plany rekrutacyjne, które zapowiada już 32 proc. pracodawców . To o 7 proc. więcej niż przed rokiem. Jednocześnie zdaniem ekspertów z Work Service, nadchodzi fala podwyżek. Niemal 29 proc. firm zapowiada podnoszenie wynagrodzeń dla swoich pracowników, a to oznacza 15 proc. wzrost tego wskaźnika w stosunku do ub.r.