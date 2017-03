Główne założenia programu 500 plus - czyli 500 zł na dziecko, na pierwsze z kryterium dochodowym, na drugie bez tego kryterium - pozostaną bez zmian - zapowiedział w czwartek we Wrocławiu wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.

Wiceminister spotkał się w czwartek z wojewodą dolnośląskim Pawłem Hreniakiem, aby posumować dotychczasową realizację programu 500 plus w regionie.

Podsumowując ten program po 10 miesiącach działania, zawsze pytamy o trzy podstawowe cele: pronatalistyczny, inwestycje w rodzinę i redukcję ubóstwa wśród dzieci - mówił Marczuk, wskazując, że w każdym z tych obszarów udało się zanotować pozytywne zmiany.

Wiceminister podkreślił, że najbardziej spektakularne zmiany widać w kwestii redukcji ubóstwa wśród dzieci.

Według niezależnego raportu to ubóstwo dzięki programowi 500 plus mogło spaść nawet od 77 proc do 94 proc. - mówił Marczuk.

Zdaniem wiceministra również w obszarze inwestycji w rodzinę program 500 plus przynosi pozytywne efekty.

Mówiono, że te pieniądze mogą być marnotrawione, te obawy się nie sprawdziły. Przypomnę, że jeżeli samorząd ma informacje, że pieniądze z 500 plus są marnotrawione, może zdecydować o wypłacie tego świadczenia w formie rzeczowej. Takich przypadków w skali całego kraju jest zaledwie około tysiąca - mówił.

Marczuk podkreślił, że pozytywna ocena realizacji programu 500 plus utwierdza w przekonaniu, że jego podstawowe założenia powinny pozostać bez zmian.

Kotwica programu 500 plus, czyli 500 zł na dziecko - na pierwsze z kryterium dochodowym, na drugie bez tego kryterium - powinna pozostać bez zmian - ocenił.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak poinformował, że w regionie do tej pory z programu 500 plus wypłacono niemal 1,2 mld zł. Pieniądze przekazano na 236 tys. dzieci, to 49 proc. wszystkich mieszkających na Dolnym Śląsku dzieci.

W ostatnich tygodniach minister rodziny Elżbieta Rafalska oraz wiceministrowie z jej resortu spotykają się z samorządowcami z całego kraju, przed przedstawieniem Radzie Ministrów dokumentu będącego przeglądem systemu wsparcia rodzin. Dokument ten ma zostać opracowany przed upływem roku od wprowadzenia programu "Rodzina 500 plus", czyli do końca marca.

SzSz(PAP)