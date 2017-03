Ministerstwo Rozwoju odstępuje od pomysłu powołania Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców. W czwartek na posiedzeniu zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w Radzie Dialogu Społecznego resort zaprezentował pakiet ustaw, które stanowią Konstytucję Biznesu.

Na spotkaniu obecny był m.in. wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj, który zaprezentował pakiet ustaw składających się na Konstytucję Biznesu. Prawo to będzie określać warunki prowadzenia biznesu w Polsce.

"Cieszę się, że ten dokument jest zestawem ustaw, które w jednym miejscu grupują prawa przedsiębiorców. Przyjmujemy to z dużą satysfakcją. To co istotne, i co zapowiedział dzisiaj minister Haładyj to odejście od pomysłu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców - powiedział wiceprezydent Pracodawców RP Rafał Baniak.

Potwierdził to przedstawiciel NSZZ "Solidarność" w zespole ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w RDS, Bogdan Szozda.

"Resort rozważa przygotowanie innej propozycji niż Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców i oczekuje od partnerów społecznych innych propozycji. Dajemy sobie na to 14 dni" - powiedział PAP Szozda.

"Prawdą jest, że odstępujemy od tego rozwiązania (powołania Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców - PAP) pod wpływem uwag, jakie zgłosili nasi partnerzy na Radzie Dialogu Społecznego" - powiedział PAP wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

"Jednocześnie w ramach pakietu pracujemy nad nowym rozwiązaniem instytucjonalnym, które wzmocni mechanizmy tworzenia dobrego prawa dla przedsiębiorców. Przy czym istotą i najważniejszą częścią Konstytucji Biznesu są propozycje zawarte w samym Prawie przedsiębiorców, a nie rozwiązania instytucjonalne" - dodał Haładyj.

"Po pierwszej lekturze mogę powiedzieć, że pakiet odpowiada na potrzeby pracodawców. To że dzisiaj mieliśmy spotkanie otwierające jest dowodem na to, że rząd chce rozmawiać o pakiecie. Przyjmujemy to z dużą satysfakcją" - podkreślił Baniak.

Dodał, że pracodawcy chcą wspierać ministra rozwoju w procesie wdrażania przepisów z pakietu Konstytucji Biznesu. "Jeśli ten pakiet po konsultacjach społecznych, publicznych i międzyresortowych zostanie uchwalony i za sprawą prezydenta wejdzie w życie to chcemy się włączyć jako pracodawcy i Rada Dialogu Społecznego w proces wdrażania tych przepisów. Czyli dopilnowania, monitorowania tego czy zapisy tam zebrane są przestrzegane" - zaznaczył.

"Dzisiaj była prezentacja. Mamy 30 dni na konsultacje. My już od dzisiaj zaczęliśmy pracę jako strona pracodawców nad wspólnym projektem stanowiska. W ciągu kilkunastu dni będziemy gotowi, by go przedstawić w pełnym brzmieniu" - powiedział.

Jak podkreślił Baniak przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego chcą jako środowisko pracodawców i przedsiębiorców wspierać wszystkie rozwiązania, które służą rozwojowi przedsiębiorczości. Takie jak pakiet ustaw składający się na Konstytucję Biznesu, "która stanowi kręgosłup Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Dodał, że ważnym elementem prezentowanego w czwartek pakietu jest to, że tylko "w wyjątkowych sytuacjach można odejść od trybu konsultacji projektów aktów prawnych, np. w sytuacji zagrożeń epidemiologicznych(...) Konsultacje są zatem wyraźnie przeniesione na poziom ustawy, która jest aktem prawnym".

"Stanowisko Ministerstwa jest natomiast jednoznaczne w sprawie Rzecznika Przedsiębiorcy" - powiedział Szozda - "Rzecznik powinien być".

"Jako pracodawcy będziemy mieli wpływ na obsadę i funkcjonowanie tego podmiotu" - stwierdził Baniak. Dodał, że wszystkie instrumenty, które wspierają rozwój przedsiębiorczości, ochronę pracy przedsiębiorcy są potrzebne. A każde rozwiązanie, które ma temu służyć "będziemy wspierać".

W Konstytucji Biznesu znalazły się podstawowe zasady tworzenia prawa gospodarczego. Ograniczą one m.in. obciążenia nakładane na przedsiębiorców w przygotowywanych ustawach. Oprócz Prawa przedsiębiorców, do uzgodnień i konsultacji skierowano jeszcze trzy ustawy: ustawę o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców, Ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców oraz ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym.

