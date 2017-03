Do tej pory BGK Nieruchomości podpisało 81 listów intencyjnych oraz dwie umowy inwestycyjne; BGKN dysponuje już niemal 450 ha gruntów wytypowanych pod budowę mieszkań - powiedziała rzecznik spółki Ewa Syta. Dodała, że obecnie w trakcie weryfikacji są kolejne 622 lokalizacje

Jak wskazała rzecznik, od czerwca 2016 r. w ramach realizacji programu Mieszkanie plus wypracowano model inwestycji funduszu oraz elastyczną formułę współpracy z samorządami. Ponadto, podpisano listy intencyjne z 64 gminami oraz ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa, m.in. z Agencją Mienia Wojskowego, Polskim Holdingiem Obronnym oraz Regionalnym Funduszem Gospodarczym w Częstochowie.

Na mocy tych porozumień BGK Nieruchomości dysponuje już niemal 450 ha gruntów wstępnie wytypowanych pod budowę mieszkań - poinformowała rzecznik. BGKN szacuje, że na działkach może powstać do 60 tys. lokali mieszkalnych.

Wśród gmin i miast, które podpisały już listy intencyjne są duże miasta, takie jak: Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Katowice, oraz mniejsze miejscowości: Kobyłka, Pelplin, Trzebinia, Konin, Ciechanów.

Syta poinformowała, że obecnie w trakcie weryfikacji są kolejne 622 lokalizacje, które mają być zagospodarowane pod budowę mieszkań.

Tak jak w przypadku każdej inwestycji realizowanej na rynkowych zasadach, zgłoszone grunty zostają poddane gruntownym analizom ekonomicznym i prawnym - wyjaśniła.

Zaznaczyła, że w przypadku pomyślnego zakończenia weryfikacji, rozpoczną się negocjacje mające na celu uzyskanie optymalnej ceny za zgłoszone nieruchomości. Proces weryfikacji jest kwestią indywidualną - może trwać tydzień, ale może trwać nawet pół roku.

Rzecznik wskazała także, że BGKN prowadzi obecnie rozmowy z kilkunastoma kolejnymi spółkami zainteresowanymi udziałem w programie, jednak na tym etapie nie można ujawniać szczegółów.

Mamy też kilka ofert od deweloperów, którzy są zainteresowani współpracą w programie - dodała.

Do tej pory BGK Nieruchomości podpisało 81 listów intencyjnych, w tym 64 z jednostkami samorządu terytorialnego i 17 z PKP. W tym momencie 622 lokalizacje są w trakcie weryfikacji. Obecnie są podpisane 2 umowy inwestycyjne w Białej Podlaskiej i Jarocinie. W Białej Podlaskiej powstanie około 186 mieszkań, w Jarocinie około 258 lokali.

Umowa Ramowa o Współpracy w zakresie realizacji programu Mieszkanie plus pomiędzy PKP a BGKN oraz kolejową spółką deweloperską Xcity została podpisane na początku lutego 2017 r. PKP przekazało ok. 250 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Według szacunków na tych terenach może powstać nawet ok. 40 tys. mieszkań.

W umowie tej wskazano 17 konkretnych lokalizacji, na których może być realizowany program Mieszkanie plus ( m.in. Poznań - Wolne Tory, Warszawa - Odolany, Katowice - Asnyka). Dodatkowo w umowie są wymienione również inne miejscowości, w których BGKN jest zainteresowany realizacją inwestycji mieszkaniowych we współpracy z PKP.

W tych miejscowościach PKP sukcesywnie analizuje grunty, jakie ma w swoich zasobach, pod względem potencjalnej możliwości ich wykorzystania w programie Mieszkanie plus, a następnie przesyła taką propozycję do BGKN - tłumaczyła Syta. Dodała, że w przypadku ostatecznego zakwalifikowania danej nieruchomości do programu, odrębnie dla każdej takiej lokalizacji będzie podpisana umowa inwestycyjna.

Operacyjne prowadzenie inwestycji oraz zarządzanie wybudowanym zasobem będzie zadaniem m.in. Narodowego Operatora Mieszkaniowego. Obecnie pilotażowo tę funkcję pełni BGK Nieruchomości, wykorzystujący swoje struktury (spółka BGK Nieruchomości, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty).

Celem rządu jest, aby w 2030 r. liczba mieszkań przypadających na 1 tys. mieszkańców osiągnęła średnią unijną, czyli 435 mieszkań, wobec średniej 363 mieszkań obecnie.