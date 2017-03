W tej chwili nie trwają żadne prace nad nową wersją podatku handlowego -powiedział w piątek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk

W tej chwili nie trwają żadne prace nad nową wersją podatku handlowego - dlatego, że ta ostatecznie wypracowana, która został uchwalona przez parlament, była skonsultowana z przedstawicielami handlu. Mogę nawet powiedzieć, że jest wspierana ta wersja podatku handlowego przez przedstawicieli handlowców, więc trudno pracować teraz nad inną - powiedział Kowalczyk w radiowej Trójce.

Jak dodał, jest to "dobra wersja podatku handlowego".

Będziemy zdeterminowani, aby bronić tej wersji, która została uchwalona przed trybunałem - podkreślił.

Kowalczyk zapowiedział, że stanowisko rządu ws. zakazu handlu w niedziele będzie "w najbliższym czasie” i że trafi na Komitet Stały Rady Ministrów. Dopytywany o to, kiedy może to nastąpić, powiedział: "to należy zapytać dokładnie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, bo to ministerstwo przygotowuje projekt stanowiska rządu. Wiem, że przygotowują i prawdopodobnie będzie rozpatrywany albo w najbliższy czwartek, albo za tydzień".

Ocenił, że nie wszystkie rozwiązania, które proponuje "Solidarność", są do zaakceptowania wprost - m.in. chodzi o wysokie kary za handel w niedziele, szczególnie kary pozbawienia wolności.

Zdaniem Kowalczyka argumenty mówiące o tym, że z powodu zakazu handlu spadną obroty sklepów czy nastąpią zwolnienia pracowników, "na pewno się nie potwierdzą".

Wszyscy chcą - przede wszystkim duże sieci handlowe - sprzedawać jak najwięcej - wskazał.

Jak wyjaśnił, na tym, że w niedziele duże sieci handlowe będą zamknięte, skorzystają mali sklepikarze, "którzy nie będą mieli zakazu, bo oni nie zatrudniają pracowników, to jest ich własny sklep".

We wrześniu KE wszczęła postępowanie o naruszenie prawa UE przez Polskę w związku z wprowadzeniem podatku od sprzedaży detalicznej. Zdaniem Brukseli jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. Komisja wydała nakaz zawieszenia stosowania podatku do czasu zakończenia jego analizy przez urzędników w Brukseli.

Polska zaskarżyła na początku grudnia ub. roku do Trybunału Sprawiedliwości UE decyzję Komisji w całości. Jak podało MSZ, w skardze zarzucono Komisji błędną kwalifikację podatku jako pomocy państwa. Polska zarzuca też KE naruszenie unijnego prawa poprzez nakazanie niezwłocznego zawieszenia stosowania progresywnej skali polskiego podatku od sprzedaży detalicznej.

O zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzji KE nakazującej zawieszenie poboru podatku handlowego w Polsce zwrócił się do MSZ resort finansów. MF podkreślało, że reakcja KE w sprawie podatku handlowego stoi w sprzeczności z innymi działaniami na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Może być też uznana za dyskryminację Polski w kontekście podobnych podatków funkcjonujących we Francji lub Hiszpanii.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej zakładała wprowadzenie dwóch stawek podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku w skali roku miała wynosić 204 mln zł. Podatek miał obowiązywać od września 2016 r.