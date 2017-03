Carrefour jako pierwsza sieć handlowa w Polsce uruchamia inkubator technologiczny na potrzeby handlu. Projekt ten pozwoli firmie na poszukiwanie i wdrażanie innowacji istotnych dla całej branży, a także wesprze rozwój polskiej przedsiębiorczości i młodych talentów - czytamy w komunikacie

Carrefour Polska udostępni wybranym start-upom specjalnie przygotowaną przestrzeń biurową o powierzchni 650 m2 w Warszawie. Równocześnie jeden ze sklepów Carrefour, w którym zastosowane zostały najnowocześniejsze koncepty handlowe, stanie się polem do testów nowych pomysłów wypracowanych w ramach inkubatora, np. aplikacji i rozwiązań cyfrowych w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i interakcji z klientami.

Carrefour zaprasza do współpracy firmy zarówno rozpoczynające działalność, jak i z ugruntowaną pozycją w branży nowych technologii, a także uczelnie wyższe o profilu informatycznym lub handlowym.

Inkubator Carrefour to pierwsze takie wdrożenie sieci handlowej w Polsce. Dostrzegamy olbrzymi potencjał intelektualny wśród małych, prężnych firm i uczelni działających nad Wisłą. To one będą kształtować przyszłość nowych technologii wykorzystywanych w krajowym, a także światowym biznesie. Mamy ambicję być nie tylko jednym z głównych graczy w obszarze handlu detalicznego, ale dzięki inwestycji w polskie start-upy zbudować znaczącą przewagę konkurencyjną i stać się synonimem firmy innowacyjnej – powiedział Guillaume de Colonges, prezes Carrefour Polska.