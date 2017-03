Pracownicy IT są drugą, zaraz po członkach zarządów, najbardziej zadowoloną z pracy grupą zawodową w Polsce – wynika z najnowszego raportu firmy Sedlak & Sedlak. Satysfakcję z życia zawodowego deklaruje około 52 proc. informatyków w porównaniu do 33 proc. ogółu Polaków.

Pracownicy z obszaru technologii informacyjnych są jedną z najlepiej opłacanych grup zawodowych w Polsce. Jak wynika z danych portalu wynagrodzenia.pl, w 2016 r. mediana wynagrodzeń podstawowych specjalistów zatrudnionych w branży IT wynosiła 6 625 zł brutto. Połowa z nich otrzymywała w minionym roku miesięcznie od 5 150 do 8 070 zł płacy zasadniczej, a specjaliści na stanowiskach eksperckich zarabiali średnio od 9 500 do 13 250 zł.

Do tego należy doliczyć jeszcze premie i benefity, których lista w przypadku pracowników branży IT jest wyjątkowo długa. Poza tradycyjnymi świadczeniami pozapłacowymi, takimi jak szkolenia zawodowe, kursy językowe czy karty sportowo-rekreacyjne, w firmach z branży IT coraz częściej można spotkać m.in. pokoje zabaw i wypoczynku, gabinety masażu czy tematyczne stołówki. Wszystko z powodu niewystarczającej ilości specjalistów na rynku.

Wszystko kręci się wokół IT. Zawody programisty, serwisanta, administratora danych czy projektanta interfejsów to są profesje przyszłości. Oprogramowanie zmienia nasz świat i ułatwia nam życie, jest potrzebne w pralkach, komputerach i telefonach. Potrzebne są osoby, które umieją je tworzyć. Tymczasem tych specjalistów z zawodów przyszłości bardzo brakuje – mówi Maciej Oleksy, prezes zarządu szkoły programowania Kodilla.com.

Zadowolony nie oznacza lojalniejszy

Jak wynika z raportu „Satysfakcja zawodowa Polaków 2016” mimo ogromnych nakładów ponoszonych przez firmy na zatrudnienie i utrzymanie specjalistów IT, informatycy deklarują podobny stopień zaangażowania w pracę, jak inni pracownicy. Wyższe od średniej krajowej zadowolenie z sytuacji zawodowej nie przekłada się też na mniejszą chęć zmiany pracy, która jest wśród informatyków jedynie nieznacznie niższa niż u pozostałych przebadanych pracowników.

Pracodawcy, walcząc o specjalistów z obszaru IT i próbując zatrzymać ich w firmach, przez ostatnie lata skupiali się przede wszystkim na aspektach finansowych. Tymczasem potrzeby tej grupy zawodowej są o wiele bardziej wysublimowane i zróżnicowane – twierdzi Rafał Niedziński, IT & Telecom Manager w Relyon Recruitment & IT Services, jednej z najdynamiczniej rozwijających się polskich firm rekrutujących pracowników z obszaru technologii informacyjnych.

– Dla wielu programistów ważna jest nie tylko firma, w której będą pracować, ale również projekty, które zostaną im przydzielone. To niezwykle ambitna grupa zawodowa, która ma potrzebę ciągłej nauki, samodoskonalenia, a także rozwoju zawodowego. Ponadto specjaliści IT oczekują dużej swobody w działaniu, elastycznego czasu pracy i możliwości zdalnego wykonywania swoich zadań. Chcą wprowadzać w życie własne pomysły i je udoskonalać, rozwijać posiadane umiejętności, poznawać nowe technologie, w tym często współuczestniczyć i wpływać na dobór stoku technologicznego oraz pracy w metodykach zwinnych. Jeśli nie będą mieli takich możliwości w miejscu zatrudnienia, zaczną szukać nowej pracy i nie zatrzymają ich ani atrakcyjne zarobki, ani szeroki pakiet benefitów – dodaje Rafał Niedziński.

Najważniejsze to odkryć motywację do pracy

Jak wynika z raportu Sedlak & Sedlak, najważniejszym powodem, dla którego specjaliści IT zmieniają pracę, są niezadowalające możliwości rozwoju zawodowego. Wśród czynników wymienianych przez przedstawicieli branży znalazł się też niski poziom autonomii pracy, niezadowolenie z wynagrodzenia oraz subiektywne odczucia w stosunku do firmy i treści pracy.

Według Rafała Niedzińskiego z Relyon Recruitment & IT Services, szansę na trwałe związanie specjalisty IT z firmą może zwiększyć prawidłowe zarządzanie oczekiwaniami pracowników, w tym także rozpoznawanie ich jeszcze na etapie rekrutacji. Dzięki temu istnieje duże prawdopodobieństwo, że praca w danej firmie zaspokoi rzeczywiste potrzeby kandydata.