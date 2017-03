Senat opowiedział się w piątek za dwiema nowelami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jedna wprowadza m.in. nowy system kar dla emitentów, a druga znosi podział rynku regulowanego na rynek giełdowy i pozagiełdowy.

Pierwsza nowela ustawy o obrocie instrumentami finansowymi znosi podział rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy. Według uzasadnienia różnice między rynkiem giełdowym a pozagiełdowym nie są wystarczająco istotne, aby uznać za uzasadnione rozróżnienie dwóch podtypów rynku regulowanego. "Pozostawienie takiego zróżnicowania miałoby sens, gdyby w stosunku do rynku pozagiełdowego przewidziane były istotnie mniejsze wymogi i uproszczone zasady funkcjonowania w porównaniu z rynkiem giełdowym" - czytamy w uzasadnieniu. Efektem regulacji będzie objęcie wymienionych typów rynku tym samym pojęciem rynku regulowanego.

Nowela wprowadza także instytucję rachunku derywatów. W uzasadnieniu zaznaczono, że konieczne jest uregulowanie zasad ewidencji instrumentów pochodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz skutecznego nadzoru nad rynkiem terminowym.

Druga nowela jest wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku.

Jeszcze w Sejmie posłowie chcieli zmienić zapisaną w rządowym projekcie wysokość kar za naruszenie przepisów o obrocie. W sprawozdaniu podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych zaproponowano, by zmniejszyć je z ponad 82 mln złotych dla instytucji, takich jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, i z ponad 20 mln zł dla osób fizycznych, odpowiednio do 10 mln i 1 mln zł. Obniżenia tych kar domagali się też m.in. przedstawiciele emitentów.

Sejm pozostawił jednak wysokość kar z przedłożenia rządowego (82 mln i 20 mln zł), w Senacie też nie uległy one zmianie. Ustawa podwyższa także maksymalną karę więzienia z 3 do 4 lat za ujawnianie informacji poufnej lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.

Senat również przyjął ustawę dającą możliwość uzyskania informacji o przebiegu audytu w spółce oraz możliwość umorzenia należności na rzecz budżetu, jeśli będzie za tym przemawiał np. "ważny interes publiczny" - zakłada nowelizacja ustawy o finansach publicznych, którą bez poprawek zaakceptował w piątek Senat.

Senatorowie jednogłośnie poparli nowelę, która pierwotnie była kompilacją dwóch projektów - senackiego i rządowego.

Ustawa wprowadza m.in. możliwość umarzania w określonych warunkach należności budżetowych lub ich rozkładania na raty. Zakłada np., że należności budżetowe mogą być umarzane zarówno z urzędu, jak i na wniosek dłużnika. W myśl tych rozwiązań Skarb Państwa będzie mógł zrezygnować z dochodzenia należności budżetowych, jeżeli zajdzie "ważny interes dłużnika lub interes publiczny". Będzie to możliwe także wtedy, gdy należności budżetowe będą niskie, np. nieprzekraczające 100 zł.

Dostosowuje też zapisy ustawy o finansach publicznych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2015 roku. Wyrok ten stwierdzał, że ustawa o finansach publicznych zawiera zapisy niezgodne z ustawą zasadniczą, mogące uniemożliwiać dostęp, w trybie informacji publicznej, do pełnych wyników audytu w spółce. Nowela skreśla ten zapis z ustawy o finansach.

SzSz PAP