Trzy nowe firmy: MarketOnUs Ltd, Violet Earl Asset Management Ltd. oraz International Transfer Arkadiusz Radwański, zostały wpisane na prowadzoną przez KNF listę ostrzeżeń publicznych - poinformowała komisja w piątkowym komunikacie.

To MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com), a także Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com). Podstawą wpisania obu jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF).

Trzecia wpisana firma to International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24". Podstawą jest podejrzenie o nieuprawnioną działalność "w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego".

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

W 2009 roku na taką listę wpisana została np. spółka Amber Gold, co jednak, jak wynika m.in. z prac sejmowej komisji śledczej, nie skłoniło prokuratury do zajęcia się tą spółką i w efekcie naraziło wiele osób na straty finansowe.

