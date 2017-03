Beneficjenci programu 500+ do końca stycznia br. kupili Rodzinne Obligacje Skarbowe za 4,2 mln zł - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Finansów. Według resortu wyniki tegorocznej sprzedaży świadczą o zainteresowaniu obligacjami oszczędnościowymi.

"Z danych obejmujących sprzedaż zrealizowaną w okresie od początku października 2016 r. do końca stycznia 2017 r. wynika, że zainteresowanie obligacjami rodzinnymi rozkłada się równomiernie wśród nabywców. Łączna sprzedaż obligacji rodzinnych wyniosła 4,2 mln zł, w tym 6-letnich obligacji - 2,1 mln zł oraz 2,1 mln zł dla 12-letnich obligacji" - poinformowało biuro prasowe MF.

"Wartość sprzedaży obligacji rodzinnych w poszczególnych miesiącach zależy od zainteresowania nabywców indywidualnych, które uwarunkowane jest między innymi bieżącymi potrzebami związanymi z wychowywaniem dzieci, zasobnością rodzin i ich skłonności do oszczędzania" - wyjaśniono.

Według resortu finansów tegoroczne wyniki sprzedaży potwierdzają zainteresowanie obligacjami oszczędnościowymi. Z danych resortu finansów wynika, że styczniowa sprzedaż wyniosła ponad 486 mln zł i była o 70 proc. wyższa od wyniku grudniowego. To również wynik powyżej średniej miesięcznej z 2016 roku, wynoszącej 386 mln zł.

"Na popularności zyskały obligacje czteroletnie, których udział w styczniowej sprzedaży wzrósł do 29 proc. Ich oprocentowanie, podobnie jak obligacji 10-letnich i rodzinnych wynika wprost z inflacji i marży, co gwarantuje, że nabywca takich obligacji zawsze ma pewność osiągnięcia realnego zysku bez względu na wzrost inflacji. Wobec ostatniego odczytu inflacji jest to czynnik, który może mieć wpływ na dalszy wzrost popularności tego typu instrumentów" - ocenia resort finansów.

Zgodnie z informacjami MF Rodzinne Obligacje Skarbowe są dostępne w ciągłej sprzedaży, w cyklach miesięcznych, tak jak inne obligacje oszczędnościowe ze standardowej oferty. Ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie. Kwota, za którą można kupić obligacje uzależniona jest od wysokości sumy środków uzyskanych ze świadczenia wychowawczego. Dostępna kwota, możliwa do przeznaczenia na zakup obligacji rodzinnych, narasta więc z każdym miesiącem.

W sprzedaży dostępne są dwie obligacje rodzinne różniące się terminem wykupu, wysokością oprocentowania w pierwszym okresie odsetkowym i marżą dodawaną do inflacji w kolejnych okresach odsetkowych. Każdy nabywca może dopasować dany rodzaj obligacji do swoich preferencji. Może też rozdysponować środki na oba rodzaje obligacji w dowolnych proporcjach, w zależności od wysokości środków możliwych do przeznaczenia na ich zakup.

Obligacje rodzinne (6-letnie i 12-letnie) są oferowane na warunkach korzystniejszych, niż w przypadku standardowej oferty obligacji oszczędnościowych. Zgodnie z celami strategicznymi emisji, obligacje rodzinne, poprzez powiązanie oprocentowania z inflacją, dają możliwość długoterminowego oszczędzania na preferencyjnych warunkach z rzeczywistą ochroną wartości nabywczej ulokowanych środków.

"Preferencyjne warunki oprocentowania, w tym zarówno pierwszy kupon, jak i wysoka marża utrzymana do ostatniego roku, są zachętą dla beneficjentów programu do regularnego oszczędzania otrzymywanych środków" - uważa MF. (PAP)