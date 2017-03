Już po raz szósty na London School of Economics and Political Science (LSE), jednej z najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych świata, odbyło się Polskie Forum Gospodarcze (Polish Economic Forum). Gościem specjalnym wydarzenia był wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, który wygłosił główne przemówienie podczas oficjalnego otwarcia.

Tegorocznym hasłem przewodnim było “Poland in the New Era. Progress amidst chaos” ("Polska w nowej rzeczywistości. Postęp wśród chaosu”). Przedstawiciele polityki i biznesu dyskutowali o aktualnych możliwościach i wyzwaniach, jakie stoją przed polską gospodarką w czasach gwałtownych zmian oraz w kontekście globalnego krajobrazu gospodarczego i politycznego. Rozmawiano również o tym, jak wykorzystać potencjał gospodarczy Polski w niestabilnych czasach, a także o międzynarodowej ekspansji polskich firm, inwestycjach i polskich start-upach.

Wicepremier Morawiecki w swoim wystąpieniu podkreślił konieczność stawienia czoła licznym wyzwaniom, które z jeden strony stanowią ogromne zagrożenie dla jedności Europy, ale z drugiej można w nich upatrywać szansy na budowę silnych państw członkowskich:

„Brexit był ciosem zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla Polski. Wielka Brytania zdecydowała się podążać własną ścieżką. My w Polsce czujemy się częścią Europy od samego początku. Chcemy budować silne państwo, ale jesteśmy świadomi, że nasz los jest nierozerwalnie związany z losem całej Europy”.

„Jeśli istnieje sformułowanie, które mogłoby opisać nasze czasy to użyłbym pojęcia „odkryć na nowo”. Jest to zadanie dla nas wszystkich - odkrywać świat, w którym żyjemy. Powinniśmy przemyśleć i przewartościować umowy społeczne, metody pracy, ponieważ teraz to kształtuje naszą rzeczywistość, i to najwyższy czas, aby przyjąć nowe normy” – dodał wicepremier.

Podczas wizyty w Londynie wiceprezes Rady Ministrów spotkał się również z liderami organizacji studenckich w Wielkiej Brytanii. Poruszył z nimi kwestie ważne dla studiujących na uczelniach brytyjskich Polaków, czyli wpływ Brexitu na sytuację młodych Polaków w Wielkiej Brytanii, czy możliwość rozpoczęcia kariery w Polsce.

Polskie Forum Ekonomiczne od sześciu lat jest główną inicjatywą studenckiego stowarzyszenia LSE SU Polish Business Society we współpracy z The Boston Consulting Group. Jest największą konferencją w tematyce polskiej gospodarki organizowaną poza granicami kraju. Co roku, kilkaset osób – studentów, ekspertów w dziedzinie polityki, ekonomii i biznesu – nawiązuje kontakty i omawia najpilniejsze wyzwania, jakie stoją przed współczesną Polską, a także zagadnienia dotyczące sytuacji geopolitycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, konkurencyjności i budowania wizerunku Polski.

LSE SU Polish Business Society jest stowarzyszeniem służącym jako platforma łącząca polskich studentów w UK z firmami w Polsce. Jednym z jego zadań jest zachęcanie młodych ludzi, którzy znajdują się poza Polską do powrotu do kraju.