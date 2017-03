Projekt ustawy ws. budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m wpłynął już do Sejmu. Jak wskazał rząd, który przygotował tę propozycję, pogłębienie do 12,5 m toru wodnego ma strategiczny charakter dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa.

Z kolei dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście inwestycja oznacza większe przeładunki i rozwój.

Pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m jest niezbędne dla rozwoju portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - podkreślili autorzy rządowego projektu ustawy. Dzięki przepisom ustawy, którą skierowano do Sejmu, etap proceduralny związany z inwestycją ma być krótszy o sześć miesięcy.

W projektowanych przepisach uproszczono przede wszystkim procedurę środowiskową w zakresie potwierdzania jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Autorzy przepisów zaproponowali także rozwiązania, ułatwiające zajęcie pod inwestycję gruntów, na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe. Określono także ścieżkę proceduralną w sytuacji wyłączenia z zarządu Lasów Państwowych gruntów, które będą wykorzystywane pod inwestycję.

Inwestycja będzie prowadzona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jej wartość to ok. 1 mld 385 mln zł. 85 proc. pieniędzy ma pochodzić ze środków unijnych, a 15 proc. - z budżetu państwa. Inwestycja ma być zrealizowana do 2022 r.

Pogłębienie toru wodnego wpisuje się w plan odtworzenia transportu morskiego zapowiedziany przez premier Beatę Szydło - podało wcześniej Centrum Informacyjne Rządu. Z jego informacji wynika także, że inwestycja ułatwi przywóz i wywóz towarów do zespołu portów, a także umożliwi rozwój usług okołoportowych oraz likwidację ograniczeń żeglugowych.

"Jednym z czynników decydujących o konkurencyjności każdego z portów jest jego dostępność od strony lądu i wody, dlatego tak ważne znaczenie dla rozwoju portu w Szczecinie ma pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m" - powiedziała PAP Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Stąd blisko dziesięcioletnie starania portu o pogłębienie toru - dodała.

Jak podkreślała, bez pogłębionego toru wodnego szczecińskiemu portowi grozi marginalizacja.

"Prognozy, którymi dysponuje zarząd, mówią, że w porcie Szczecin w 2030 r. bez pogłębionego toru wielkość przeładunków wyniesie nieco powyżej 10 mln ton, czyli mniej więcej tyle, ile obecnie. Przy pogłębionym torze wodnym do 12,5 ten wolumen rośnie, osiągając wartość, w zależności od źródła od 14 mln ton do nawet 17 mln, z dalszą perspektywą wzrostu" - powiedziała Woźniak-Lewandowska.

Pogłębiony tor wodny to nie tylko obsługiwana większa masa towarowa, ale także impuls do rozwoju i budowy kolejnych terminali w szczecińskim porcie - podkreśliła Woźniak-Lewandowska. Jak dodała, to także nowi inwestorzy w porcie oraz dodatkowe miejsca pracy w mieście i regionie.

W ubiegłym tygodniu podpisano umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, na mocy której Zarząd Portów otrzyma ponad 163 mln zł kredytu. Pieniądze dopełnią finansowanie sześciu dużych przedsięwzięć w portach w Szczecinie i Świnoujściu.

Część z zaplanowanych inwestycji jest bezpośrednio związana z pogłębianiem toru wodnego. To modernizacja nabrzeży w rejonie ładunków drobnicowych oraz masowych w szczecińskim porcie. Nabrzeża zostaną przygotowane do nowej głębokości oraz przygotowane do obsłużenia większej masy ładunkowej. Ponadto Zarząd planuje w szczecińskim porcie budowę nowych nabrzeży głębokowodnych.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami: w Szczecinie i Świnoujściu.

W porcie w Świnoujściu znajduje się przede wszystkim terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe - w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe - suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe towarów rolno-spożywczych.

Planowana inwestycja jest kontynuacją i trzecim etapem projektu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Jej drugi etap pod nazwą "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński), strona wschodnia i zachodnia" zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2007-2013.

PAP/ as/