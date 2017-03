Zaobserwowano ogólną poprawę oraz pozytywne sygnały płynące z branży budowlanej większości krajów - wynika z raportu Market Monitor. W Polsce największe problemy mają obecnie firmy realizujące inwestycje publiczne czy Odnawialne Źródła Energii.

Raport Market Monitor dot. branży budowlanej został przygotowany przez analityków firmy Atradius Credito y Caucion.

W przypadku Polski, autorzy raportu podkreślają bardzo dobrą kondycję budownictwa mieszkaniowego i biurowego. Ponadto przewidują, że koniunktura utrzyma się w 2017 r.

Eksperci wskazują także na duży wpływ zmian wynikających z wyborów parlamentarnych w 2015 r. "Widać to w poszczególnych segmentach, np. budownictwo kolejowe odnotowało spowolnienie w pierwszej połowie 2016 r., ale już jest zauważalna poprawa w związku z rozstrzygnięciem się niektórych przetargów na ważne linie kolejowe" - skomentował dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka Atradius Credito y Caucion Arkadiusz Taraszkiewicz.

Zwraca on uwagę, na spadek inwestycji publicznych w budownictwie drogowym, choć firmy z tego sektora stosunkowo dobrze sobie z nim radzą. "Dla nich w najbliższej przyszłości najwięcej zależeć będzie od tego, ile z zapowiadanych przetargów publicznych rzeczywiście dojdzie do skutku" - wyjaśnił.

"Dało się zauważyć również mniejsze zainteresowanie inwestycjami infrastrukturalnymi spółek energetycznych, a także zapaść na rynku odnawialnych źródeł energii, szczególnie w przypadku wiatraków i ogromny 50 proc. spadek na tym rynku" - wskazał Taraszkiewicz.

Podkreślił, że "największym wyzwaniem i niewiadomą dla branży mogą się okazać nowe regulacje dotyczące odwróconego obciążenia VAT dla podwykonawców". "Mogą one bezpośrednio wpłynąć na płynność firm budowlanych ze względu na dotychczas małą świadomość wśród podatników, jak to prawo stosować, oraz duże pole do interpretacji" - ocenił.

Analitycy nie przewidują znaczącego wzrostu bankructw w 2017 roku, jednak - ich zdaniem - liczba upadłości w sektorze budowlanym pozostanie na wysokim poziomie. Szacują też, że wydłużających się terminów płatności, opóźnień w ich realizacji oraz częstotliwości powiadomień o niepłaceniu będzie więcej w pierwszej połowie 2017 r.

W przypadku Wielkiej Brytanii zwracają uwagę na niepewność rynku po Brexicie. Z kolei według danych z Francuskiej Federacji Budowlanej w 2016 r. aktywność w budownictwie wzrosła o 1,9 proc. (po ośmiu latach spadków). Dla Niemiec perspektywy na rok 2017 są pozytywne, głównie przez gwałtowny wzrost w budownictwie mieszkaniowym. Według danych Stowarzyszenia Budowniczych Niemieckich obroty w tej branży wzrosną o 5 proc. w 2017 roku (do ponad 112 mld euro).

Z kolei w Stanach Zjednoczonych odnotowano kontynuację zapoczątkowanego w 2012 r. odbicia. W tym roku jest spodziewany kolejny wzrost - o ok. 2 proc., a zwyżkowy trend powinien utrzymać się aż do 2019 r. Sektor ten może otrzymać dodatkowy impuls, jeżeli zgodnie z zapowiedziami, nowa administracja USA zainwestuje w poprawę infrastruktury. Ponadto ze strony amerykańskie Rezerwy Federalnejsą spodziewane kolejne podwyżki stóp procentowych, które - zdaniem ekspertów - powinny doprowadzić do zwiększenia popytu w budownictwie mieszkaniowym.

Jak wskazują analitycy, branża ta pozostaje sektorem cyklicznym. Oznacza to, że wydajność firm budowlanych jest silnie uzależniona od kondycji gospodarki całego kraju i nastrojów inwestorskich, a także od zaufania biznesowego i konsumenckiego. "Nie dziwi duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o aktywność firm w tym sektorze w poszczególnych krajach. Jednakże nawet na rynkach, gdzie wzrost w budownictwie był bardzo dynamiczny w ostatnich latach, niezmiennym pozostaje, że konkurencja jest duża, marże niskie, odbiorcy publiczni na ogół płacą późno, a odsetek niepowodzeń biznesowych pozostaje wyższy niż w większości innych branż" - czytamy w raporcie. Te czynniki wydają się być w dalszym ciągu źródłem największych problemów w branży budowalnej.

Analitycy podkreślili, że coraz większe znaczenie w budownictwie mają nowe technologie m.in. wirtualna rzeczywistość, drony, druk 3D, modelowanie informacji o budynkach i budowlach czy zaawansowane materiały budowlane.

Ponadto, coraz istotniejszą rolę zaczęły odgrywać zmiany demograficzne. Powiększa się liczba ludności w obszarach miejskich na świecie, która będzie napędzać popyt na mieszkania, na transport i rozwój infrastruktury użyteczności publicznej.(PAP)