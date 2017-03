Kaufland wprowadza wysokie podwyżki dla niemal wszystkich pracowników i gwarantuje im cykliczny wzrost wynagrodzeń. Od 1 marca zarobki 95 proc. pracowników wzrosły średnio o 11 proc. Minimalna pensja na stanowisku kasjer-sprzedawca wynosi teraz 2600 zł brutto na pełen etat. W 2017 roku Kaufland przeznaczy na podwyżki 55 mln zł.

Od 1 marca pensja kasjera-sprzedawcy w Kaufland wynosi od 2600 zł do 3100 zł brutto na pełen etat i jest wyższa o 300 zł. Oznacza to, że najniższe wynagrodzenie obowiązujące w sieci od 1 marca jest o 30 proc. wyższe od aktualnej płacy minimalnej w Polsce.

W małych miastach pracownicy na stanowisku kasjera-sprzedawcy zarabiają teraz od 2600 do 2900 zł brutto, w dużych od 3000 do 3300 zł brutto, a w Warszawie od 3100 do 3400 zł brutto.

Po przepracowaniu sześciu miesięcy oraz w ciągu kolejnych dwóch lat pracownicy mogą liczyć na trzy podwyżki wynagrodzenia, tym razem o 100 zł brutto każda. Po dwóch i pół roku od zatrudnienia minimalna pensja kasjera-sprzedawcy zatrudnionego na pełen etat będzie więc wynosić od 2900 do 3400 zł brutto. Wszyscy pracownicy mają już zagwarantowane w umowach zmiany wynagrodzeń na następne lata.

Podwyżki obejmują 95 proc. pracowników, zarówno na stanowiskach nie kierowniczych, jak i kierowniczych. Dotyczą one również pracowników na stanowisku magazyniera. Ich wynagrodzenie od 1 marca br. do 1 września 2019 r. będzie rosło od 2800 do 3200 zł brutto. Magazynierzy otrzymują dodatkowo premie uzależnione od wyników swojej pracy. Kaufland systematycznie zwiększa środki finansowe przeznaczane na podwyżki. W 2014 r. było to 12 mln zł, w 2015 r. - 27 mln zł, w 2016 r. - 44 mln zł, a w tym roku to aż 55 mln zł.

Celem firmy jest oferowanie wynagrodzeń wyższych niż mediana rynkowa. W tym celu Kaufland cyklicznie zleca niezależnym firmom badawczym przegląd zarobków oferowanych przez rynek i w marcu każdego roku dostosowuje poziom pensji.

Bogaty pakiet dodatkowych świadczeń

Atrakcyjne wynagrodzenie to jednak nie wszystko. Pracownicy objęci są prywatną opieką medyczną. Mogą także korzystać z programu MultiSport. Dodatkowo firma oferuje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie. Pracownicy sieci mogą także liczyć na bony z okazji Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia oraz dofinansowanie wakacji.

Wszyscy pracownicy firmy są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Kaufland oferuje pierwszą umowę na czas określony (na okres do 7 miesięcy), druga natomiast zawsze jest już na czas nieokreślony. Nowozatrudnieni pracownicy po przejściu na umowę na czas nieokreślony automatycznie otrzymują podwyżkę.