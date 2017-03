Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec lutego 8,5 proc. i w porównaniu ze styczniem spadła o 0,1 punktu procentowego - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W styczniu - według GUS - stopa bezrobocia wyniosła 8,6 proc.; to o 0,1 pkt. proc. mniej niż wynikało z szacunków MRPiPS.

Szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska poinformowała w poniedziałek na konferencji prasowej, że liczba bezrobotnych w lutym spadła o 12,8 tys. (o 0,9 pkt. proc.). Zwróciła uwagę, że zazwyczaj w tym miesiącu bezrobocie wzrasta. "Taka sytuacja (...) nie zdarzyła się od 2008 r." - podkreśliła.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego, według naszych prognoz, wyniosła 8,5 proc. i w porównaniu do stycznia spadła o 0,1 pkt. proc." - dodała.

Liczba bezrobotnych w końcu lutego wyniosła 1 mln 384,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 5,2 tys. osób, czyli o 0,3 proc. - poinformowało MRPiPS. Z kolei natężenie bezrobocia (w analogicznym okresie ub. roku) nie uległo zmianie (utrzymało się na poziomie 10,2 proc.). Poziom stopy bezrobocia w lutym br. był zatem o 1,7 pkt. proc. niższy niż w lutym ub. roku.

Spadek stopy bezrobocia w lutym br. w porównaniu ze styczniem br. wystąpił w˙12˙województwach. "Począwszy od 1992 r. nigdy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w lutym nie był tak niski" - podkreśliło w komunikacie MRPiPS.

Resort poinformował, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym br. wyniosła 134,7 tys. i w porównaniu do stycznia wzrosła o 12 tys. (o 9,7 proc.). Jednocześnie liczba ofert zgłoszonych w lutym br. była o 4,6 tys. (3,5 proc.) wyższa niż rok temu.

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w lutym w porównaniu do stycznia odnotowano w 13 województwach i oscylował on w granicach od 5,9 proc. (o 0,4 tys. ofert) w województwie kujawsko-pomorskim do aż 52,5 proc. (o 2,1 tys. ofert) w województwie lubelskim. W trzech województwach miał miejsce spadek liczby wolnych miejsc pracy i były to województwa: mazowieckie (spadek o 16,5 proc. - o 3,4 tys. ofert), wielkopolskie (spadek o 3,4 proc., czyli o 0,3 tys. ofert) i zachodniopomorskie (spadek o 5,4 proc., tj. o 0,4 tys. ofert).

SzSz(PAP)