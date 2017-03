Budżet obronny Chin wzrośnie w 2017 r. o 7 proc. do ponad biliona juanów - poinformowały dziś chińskie media po tym, gdy pominięcie dokładnych danych na ten temat w corocznym raporcie wywołało wątpliwości co do przejrzystości wydatków wojskowych.

Jest to najniższy wzrost chińskiego budżetu obronnego od ponad 10 lat, co wiąże się z osłabieniem dynamiki gospodarczej i prognozowanym na rok bieżący spadkiem tempa wzrostu produktu krajowego brutto do 6,5 proc.

Rzeczniczka chińskiego parlamentu Fu Ying poinformowała w sobotę, że wydatki wojskowe wzrosną w bieżącym roku o około 7 proc., pozostając na niezmienionym od kilku lat poziomie około 1,3 proc. PKB. Jednak wbrew dotychczasowym zwyczajom ministerstwo finansów nie włączyło danych liczbowych na ten temat do swego raportu przedstawionego w związku z otwarciem w niedzielę corocznej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli parlamentu Chin. OZPL pełni w znacznej mierze funkcje potakujące.

Informację, iż tegoroczny budżet obronny wyniesie 1,044 biliona juanów (151 mld dolarów) podała na swym mikroblogu chińska agencja Xinhua. Cytowany przez nią przedstawiciel ministerstwa finansów powiedział, że wydatki te będą służyć "głównie rozszerzaniu obrony narodowej i reform wojskowych". Bliższych szczegółów nie ujawnił.

Rozbudowa potencjału wojskowego Chin budzi zaniepokojenie w regionie ze względu na ich roszczenia terytorialne na morzach Wschodniochińskim i Południowochińskim oraz na deklarowanie ich suwerenności nad Tajwanem.

Zdaniem dyplomatów ubiegłoroczny oficjalny chiński budżet wojskowy w kwocie 954,35 mld juanów (138,4 mld dolarów) najprawdopodobniej zaniża rzeczywistą wysokość wydatków wojskowych.

PAP/ as/