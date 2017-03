1,8 mld zł to łączna kwota wykrytych w 2016 r. wyłudzeń podatku VAT w woj. śląskim; rzeczywista skala oszustw jest znacznie większa. W opinii przedstawicieli administracji skarbowej zmiany w strukturze i nowe prawo ułatwią zwalczanie tego rodzaju przestępczości.

Od 1 marca zaczęła działać Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), konsolidująca służbę celną, skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej. Zmiana ma skutkować zwiększeniem wpływów do budżetu i uszczelnieniem systemu podatkowego.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Teresa Zejma przekonywała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że przeciętny podatnik nie odczuje tej zmiany. Podatnicy w dalszym ciągu będą rozliczali swoje PIT-t w swoim urzędzie skarbowym. Urzędy skarbowe przejmą od izby celnej zadanie poboru akcyzy i podatku od gier; deklaracje dotyczące tych dwóch podatków składane są w tych samych miejscach co dotychczas.

Nowością jest Śląski Urząd Celno-Skarbowy (UCS), którego głównym zadaniem będzie przeprowadzanie kontroli. Właśnie kontroli, zwłaszcza pod kątem wyłudzania podatków, dotyczą największe zmiany.

Podatnik, który rozlicza się, popełnia tylko drobne błędy, nie powinien się niczego bać, denerwować, dlatego że do niego ta kontrola celno-skarbowa nie trafi, a jedynie wezwania do korekt, do poprawy zeznań. Ta zmiana, która weszła od 1 marca ma głównie na celu to, żeby "ogarnąć" tych, którzy popełniają przestępstwa skarbowe i podatkowe" - zaznaczyła Zejma.

Tego rodzaju przestępstwa, zwłaszcza wyłudzenia podatku VAT w postaci tzw. transakcji karuzelowych, skutkują wielomiliardowymi uszczupleniami budżetu państwa. Mechanizm jest za każdym razem podobny, co jakiś czas zmieniają się natomiast artykuły służące wyłudzaniu podatku.

W ostatnich latach wyłudzano podatek najczęściej w fikcyjnym handlu paliwami, później na podstawie obrotu prętami czy stali budowlanej. Po ukróceniu jednego sposobu, oszuści wymyślają kolejny.

Teraz przestępcy przechodzą np. na obrót wyrobami spożywczymi, złotem, platyną - powiedział naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) Dariusz Szymoniak.

Wskazał, że tylko w ubiegłym roku w woj. śląskim aparat skarbowy wykrył wyłudzenia VAT na łączną kwotę 1,8 mld zł.

Na taką kwotę zostały wydane decyzje - to jest to, co my wiemy. Natomiast skala jest oczywiście większa - zaznaczył.

Jego zdaniem połączenie w UCS rozproszonych dotychczas służb pozwoli na skuteczniejszą walkę z oszustwami. Takim "twardym" kontrolom, bez żadnej zapowiedzi, będą podlegały wytypowane podmioty - w oparciu o bieżące informacje. UCS dysponuje możliwościami analitycznymi i ma możliwość działań operacyjnych. Pracują w nim osoby, które dotychczas były w urzędach kontroli skarbowej, izby celnej, urzędów celnych czy izby skarbowej.

Właśnie po to powstał UCS, który skupia w sobie potencjał z wielu obszarów, w których następowały uszczuplenia podatkowe, celne. Po drugie chodziło o stworzenie w tej instytucji pionu zwalczania przestępczości ekonomicznej. Trzeci element to szybkość przeprowadzania działań. W UCS, w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego, będzie ono prowadzone w dwóch instancjach, w jednym urzędzie. To przyspieszy kończenie całości kontroli celno-skarbowej - powiedział naczelnik.

Przedstawiciele UCS mogą sprawdzać m.in. przestrzeganie prawa podatkowego, celnego, dewizowego, a także urządzenie i prowadzenie gier hazardowych oraz przesyłki. Mogą prowadzić np. czynności operacyjno-rozpoznawcze, przeszukiwać pomieszczenia i pobierać do badań próbki towarów i surowców.

Nowym narzędziem w zwalczaniu wyłudzeń ma być ustawa o monitoringu drogowego przewozu towarów, która ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego przez wprowadzenie monitorowania drogowego przewozu m.in. paliw płynnych.

KAS podlega ministrowi finansów, a jej szefem został wiceminister finansów Marian Banaś. Na strukturę KAS w całej Polsce składa się 16 izb administracji skarbowej, którym podlega 400 urzędów skarbowych i 16 urzędów celno-skarbowych z 45 delegaturami i 143 oddziałami celnymi. W ramach KAS działa też Krajowa Informacja Skarbowa (KIS), której działalność obejmuje całą Polskę. KIS zajmuje się głównie wydawaniem interpretacji prawa oraz informacją podatkową i celną.

Po zmianie struktury w woj. śląskim jest 38 organów skarbowych - 37 zajmujących się poborem podatków i organ kontrolny, czyli śląski UCS z czterema delegaturami oraz 11 oddziałami celnymi. W woj. śląskim we wszystkich organach KAS pracuje ok. 6800 osób.

