W małych miastach pracownicy na stanowisku kasjera-sprzedawcy zarabiają teraz od 2600 do 2900 zł brutto, w dużych od 3000 do 3300 zł brutto, a w Warszawie od 3100 do 3400 zł brutto. Po przepracowaniu sześciu miesięcy oraz w ciągu kolejnych dwóch lat pracownicy mogą liczyć na trzy podwyżki wynagrodzenia, tym razem o 100 zł brutto każda. Na tym jednak nie koniec.