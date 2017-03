W poniedziałek powołano Klaster "Forum na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0". Celem przedsięwzięcia jest to, by przedsiębiorstwa z branży kolejowej, skupione w klastrze, stały się realną siłą wdrażającą założenia programu rozwojowego Luxtorpeda 2.0.

Luxtorpeda 2.0 to jeden z projektów flagowych rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przewiduje on stymulowanie rozwoju produkcji polskich pojazdów szynowych transportu publicznego.

Celem powołania klastra jest to, by przedsiębiorstwa z branży kolejowej skupione w klastrze stały się realną siłą wdrażającą założenia programu rozwojowego Luxtorpeda 2.0 - powiedział Czesław Warsewicz, przewodniczący Rady Ekspertów Centrum Rozwoju Transportu - organizatora i założyciela klastra w poniedziałek podczas spotkania z dziennikarzami. Klaster ma m.in. tworzyć rozwiązania przyspieszające modernizację i konkurencyjność polskich kolei. Skorzystać mają na tym pasażerowie i klienci biznesowi kolei.

To jest forum, które ma skupiać wszystkich przedsiębiorców z branży kolejowej: samorządowych, państwowych, prywatnych w celu uszczegółowienia programu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, aby polskie przedsiębiorstwa stały się przedsiębiorstwami globalnymi, by mogły wejść na rynki międzynarodowe i konkurować z podmiotami europejskimi, światowymi. I to jest nasz główny cel. (...) Chodzi o to, by (Luxtorpeda-PAP) stała się rzeczywistym instrumentem innowacji i wsparcia polskiej myśli technicznej i polskich przedsiębiorstw - powiedział Warsewicz.