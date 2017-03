Komisja Europejska uznała w poniedziałek, że węgierskie wsparcie finansowe na budowę dwóch reaktorów w elektrowni atomowej Paks II jest zgodne z unijnymi zasadami udzielania pomocy państwa. Projekt Paks II Węgrzy realizują we współpracy z rosyjskim Rosatomem.

Jak podała KE, decyzja zapadła na podstawie zobowiązania węgierskich władz do ograniczenia ewentualnych zakłóceń dla konkurencji na rynku, jakie to wsparcie może wywołać.

"Węgry postanowiły zainwestować w budowę elektrowni atomowej Paks II (...) Rolą KE jest to, by zapewnić, że zakłócenia dla konkurencji na rynku energii zostaną ograniczone do minimum. W trakcie naszego postępowania węgierski rząd podjął ważne zobowiązania, które pozwalają Komisji zaaprobować inwestycję na podstawie zasad udzielania pomocy państwa w UE" - oświadczyła unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

Według KE węgierskie władze zobowiązały się m.in., że ewentualne zyski osiągane przez elektrownię Paks II będą przeznaczane na pokrycie kosztów działalności i spłacenie pomocy publicznej, a nie na rozbudowę albo nabywanie dodatkowych zdolności wytwarzania mocy.

Aby uniknąć koncentracji na rynku, Paks II ma być prawnie odrębny od operatora elektrowni atomowej, grupy MVM. Przynajmniej 30 proc. energii elektrycznej wytwarzanej w Paks II będzie sprzedawane na otwartej giełdzie energii, pozostała cześć ma być sprzedawana na aukcjach na przejrzystych i niedyskryminujących zasadach.

Komisja uznała, że prywatny inwestor nie dostałby takich samych warunków finansowania, jakie dla rozbudowy elektrowni zapewnia węgierskie państwo.

Elektrownia jądrowa w Paksu, 100 km na południe od Budapesztu, została zbudowana w latach 80. z wykorzystaniem reaktorów produkcji radzieckiej. Jej cztery pracujące reaktory zapewniają około 40 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną kraju.

Na początku 2014 roku Węgry zawarły umowę międzyrządową o rozbudowie elektrowni w Paksu z rosyjskim państwowym koncernem Rosatom. Na budowę dwóch nowych reaktorów Rosja ma udzielić Węgrom kredytu w wysokości do 10 mld euro. Rozbudowa elektrowni będzie największą inwestycją na Węgrzech po 1989 roku.

W listopadzie 2016 r. Komisja zamknęła postępowanie przeciw Węgrom za umowę z Rosją w sprawie projektu modernizacji reaktorów w Paksu. KE zrezygnowała z kwestionowania przyznania Rosjanom kontraktu bez procedury przetargowej.

Premier Węgier Viktor Orban ocenił na początku lutego, że prace nad rozbudową elektrowni mogłyby się zacząć w 2018 r. Dwa nowe reaktory w Paksu będą w sumie produkować więcej energii niż obecne cztery, które mają zostać wyłączone w latach 2032-37. (PAP)