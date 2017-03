Odbudowa śródlądowych dróg wodnych w Polsce będzie wymagała ogromnych inwestycji, powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda, po tym, jak podpisał akt ratyfikacyjny europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN).

Nowe przepisy umożliwią występowanie o unijne środki na inwestycje służące poprawie żeglowności na rzekach.

Jest to zadanie, które wiąże się nie tylko z wielkimi inwestycjami, ale te inwestycje to oczywiście także i ogromne koszty, bo te koszty są szacowane przez ministerstwo dzisiaj na ponad 76 mld zł w perspektywie realizacji wszystkich tych założeń planistycznych. Ale trzeba sobie (...) jasno powiedzieć. Eksperci mówią, że zysk z ich wykonania, z ich realizacji będzie wynosił ponad 300 mld zł. (...) Te koszty oczywiście będą ponoszone na przestrzeni wielu lat. To jest cały szereg inwestycji, które muszą zostać przeprowadzone - powiedział prezydent Duda.

Jeżeli rozmawiamy o trzech zasadniczych europejskich, czy wręcz transeuropejskich szlakach wodnych, które są objęte tym porozumieniem, a znajdują się na terenie Polski, to są to trzy zasadnicze szlaki. Droga E30, droga E40 i droga E70. Przy czym droga E30 to droga wodna od Świnoujścia poprzez Odrę sięgającą do Dunaju w Bratysławie, a więc łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. To droga E40, która biegnie od Gdańska Wisłą prawie do Warszawy i potem Bugiem w kierunku naszej wschodniej granicy i dalej Dnieprem aż do Morza Czarnego, aż do Odessy. Droga E70, która łączy Antwerpię, Rotterdam z Kłajpedą poprzez Polskę, poprzez Odrę, Wartę, Noteć, Wisłę, Zalew Wiślany, aż do portu w Kłajpedzie - dodał prezydent.

Przypomniał, że transport wodny śródlądowy jest tańszy i bardziej ekologiczny niż np. drogowy.

To jest przejście do innej ligi, jeśli chodzi o transport. To jest wejście w te europejskie założenia, które będą prowadziły do odciążenia transportu drogowego, do odciążenia sieci autostrad, do odciążenia sieci dróg ekspresowych poprzez przeniesienie transportu na środek tańszy, albowiem transport rzeczny, transport wodny śródlądowy jest transportem tańszym, a przede wszystkim jest transportem nieporównywalnie bardziej ekologicznym, korzystnym dla ochrony środowiska naturalnego, a więc korzystnym także dla realizacji zasady zrównoważonego rozwoju" - zaznaczył prezydent.

To porozumienie (...) ma nas wprowadzać do rzeczywiście europejskiej wspólnoty transportu wodnego. To jest porozumienie, które zostało zawarte w 1996 roku w Genewie pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych przez w sumie 18 państw europejskich, po części należących do Unii Europejskiej, a po części nie - powiedział Duda.