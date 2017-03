W zeszłym roku Polska wyeksportowała żywność za 24,1 mld euro, o 1,2 proc. więcej niż rok wcześniej - wynika z danych resortu rolnictwa. Największym odbiorcą były Niemcy, a najważniejszym produktem eksportowym - mięso drobiowe.

Najwięcej polskich produktów, bo aż 81,3 proc. trafiło do Unii. Ich wartość wyniosła 19,6 mld euro.

W 2016 r., tradycyjnie, najwięcej artykułów rolno-spożywczych sprzedano do Niemiec za 5,4 mld euro tj. o 1,7 proc. więcej niż ub.r. Eksport do Niemiec stanowił 22,6 proc. wartości całego eksportu rolno-spożywczego. Na rynek niemiecki wysyłano głównie ryby wędzone, drób oraz wyroby piekarnicze i cukiernicze.

Na drugim miejscu wśród importerów polskiej żywności znalazła się Wielka Brytania, gdzie sprzedano towary o wartości 2,1 mld euro, czyli o 5,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Udział tego kraju w całym eksporcie rolno-spożywczym wyniósł ok. 9 proc. Brytyjczycy kupowali od nas głównie czekoladę i wyroby zawierające kakao (13 proc. eksportu rolno-spożywczego do Wielkiej Brytanii), mięso drobiowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze. W porównaniu do poprzedniego roku o 30 proc. wzrosła sprzedaż m.in. herbatników i wafli, o 27 proc. wzrosła wartość sprzedaży kiełbas oraz papierosów, a o 14 proc. pieczarek.

Trzecim największym odbiorcą była Republika Czeska, gdzie sprzedano towary za 1,6 mld euro tj. o 2 proc. mniej niż w 2015 r. Czechy miały 6,7 proc. udział w eksporcie żywności. Do naszych południowych sąsiadów wywożony był głównie olej rzepakowy (14 proc. eksportu rolno-spożywczego), mięso drobiowe, papierosy, kawa, czekolada i wyroby zawierające kakao, wyroby piekarnicze i cukiernicze, sery oraz mięso wieprzowe.

Do kolejnych dużych odbiorców polskiej żywności należała Holandia - 1,345 mld euro, Włochy - 1,327 mld euro, Francja - 1,237 mld euro, Słowacja - 707 mln euro oraz Węgry - 621 mln euro.

Do Holandii trafiały głównie papierosy, mięso drobiowe i wołowe, czekolada i wyroby zawierające kakao oraz soki owocowe w tym przede wszystkim sok jabłkowy. Do Włoch sprzedawano mięso wołowe i papierosy, do Francji - drób, wyroby piekarnicze i cukiernicze (np. wafle, herbatniki), wódkę, oraz syropy cukrowe; do Słowacji - mięso drobiowe oraz wieprzowe, olej rzepakowy oraz sery; do Węgier - papierosy, mięso drobiowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze (np. wafle, herbatniki) sery oraz mięso wieprzowe.

Wartość eksportu do Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) wyniosła 1,1 mld euro i w stosunku do 2015 r. wzrosła o 5,9 proc. Sprzedaż towarów rolno-spożywczych do państw WNP w 2016 roku - to 4,8 proc. wartości całego eksportu żywności. Federacja Rosyjska ze względu na embargo była w 2015 roku na 14. miejscu wśród odbiorców polskiej żywności.

W 2016 roku największą pozycję w polskim eksporcie (wartościowo)stanowiło: mięso drobiowe, papierosy, czekolada i produkty z kakao, wyroby piekarnicze i cukiernicze (herbatniki, wafle, itp.), mięso wołowe, syropy cukrowe, mięso wieprzowe, pszenicę, ryby wędzone (głównie łososia), sery i twarogi, pozostałe przetworzone i konserwowane mięso, soki owocowe (gł. sok jabłkowy), filety rybne, przetworzone i konserwowane ryby, karma dla zwierząt oraz mrożone owoce. Wartość eksportu tych produktów, to 57 proc. całego wywozu towarów rolno-spożywczych z Polski.

W porównaniu do 2015 roku znacząco wzrosła m.in. wartość eksportu cukru (o 20 proc.), filetów rybnych (o 19 proc.), wyrobów piekarniczych i cukierniczych w tym głównie wafli i herbatników (o 15 proc.), soków owocowych (o 14 proc.), mięsa wieprzowego (o 12%), kiełbas (o 11 proc.) oraz mięsa drobiowego (o 8 proc.). Mniej natomiast sprzedano nasion rzepaku, mleka i śmietany w proszku kawy, mięsa wołowego mrożonego, jaj z drobiu oraz papierosów. (PAP)

Saldo w obrotach artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie i w 2016 roku osiągnęło poziom 7,1 mld euro wobec 7,8 mld euro rok wcześniej (spadek o 8,9 proc.). Artykuły rolno-spożywcze stanowiły w ub.r. 13,2 proc. w eksporcie ogółem.

