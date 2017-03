PKO BP bije rekord za rekordem: grupa osiągnęła w zeszłym roku najlepszy wynik w sektorze, a wartość kredytów netto przekroczyła nieosiągalną do tej pory w Polsce granicę 200 mld zł.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego zarobiła w 2016 w 2,87 mld zł netto. To aż 21 proc. zysków całego sektora, więcej niż wynosi udział w jego aktywach (ok. 17 proc.). Wynik na działalności biznesowej (11,8 mld zł) był w 2016 o 10,6 proc. wyższy niż rok wcześniej, przede wszystkim dzięki odsetkom (10,3 proc. w górę), rosnącym portfelom: kredytowym i papierów wartościowych, a także mocnemu ograniczeniu kosztów – aż o 7,4 proc.

Bezpieczny, przetestowany

Aktywa PKO BP w zeszłym roku wzrosły o 7 proc. do 285,6 mld zł. Poza kredytami, szybko zwiększały się depozyty, których wartość sięgnęła 205,1 mld zł (wzrost o 4,8 proc.). Ich udział w rynku to 17,3 proc. (w przypadku kredytów, do PKO BP należy 17,8 proc.). Wskaźniki kapitałowe osiągnęły poziom wyraźnie przekraczając wymogi regulacyjne: łączny współczynnik kapitałowy poprawił się o 1,2 pp. i wyniósł 15,81 proc., a współczynnik kapitału Tier1 wzrósł o 1,25 pp. do 14,51 proc. PKO BP należy do najbezpieczniejszych w Europie banków, co potwierdziły testy warunków skrajnych, przeprowadzone w zeszłym roku przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. PKO BP przedstawił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dane dotyczące jakości portfela kredytowego. Według nich, koszt ryzyka w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 75 pb, udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości na poziomie grupy spadł do 5,9 proc. z 6,6 proc. w 2015 roku, a jednocześnie utrzymano wysokie pokrycie tych kredytów odpisem na poziomie przekraczającym 65 proc. Podatek bankowy (podatek od niektórych instytucji finansowych) wyniósł w 2016 r. 829 mln zł.

Biometria na celowniku

Poza danymi finansowymi, bank zaprezentował również przykłady realizacji wypracowanej w zeszłym roku strategii „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Jej podstawowe kierunki, to inwestycje w innowacyjne rozwiązania i kreowanie nowych standardów w skali rynku, współpraca z instytucjami publicznymi w ramach rozwiązań ePaństwa oraz przeciwdziałanie cyberzagrożeniom. PKO BP ma 2 mln klientów mobilnych, udostępnił możliwość składania w kanale bankowości elektronicznej iPKO wniosków o świadczenie z programu 500+ (z tej opcji w pierwszych miesiącach jego funkcjonowania skorzystało ponad 300 tys. polskich rodzin, czyli co trzecia składająca ten wniosek przez Internet), we współpracy z ZUS udostępniono w tym samym kanale dostęp do PUE ZUS oraz możliwość zakładania Profilu Zaufanego. Aplikacja IKO stała się podstawą do stworzenia Polskiego Standardu Płatności i systemu rozliczeń BLIK. Bank pracuje – razem z Politechniką Gdańską i firmą Microsystem – nad wprowadzeniem rozwiązania biometrycznego, który pozwoli na wypracowanie autoryzacji klientów gestem, głosem czy skanem źrenicy.

Leasing, czyli strzał w dziesiątkę

Bank w ubiegłym roku zaangażował się m.in. w Startup Weekend Warsaw i Program Akceleracyjny MIT Enterprise Forum Poland, w ramach którego prowadzona jest ścieżka dla startupów fintechowych „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. Kolejnym etapem współpracy był zakup na początku 2017 roku cyfrowej spółki ZenCard, oferującej platformę do tworzenia programów lojalnościowych dla sieci handlowych, sklepów i punktów usługowych.

W grudniu PKO Leasing z sfinalizował zakup Raiffeisen Leasing Polska, stając się dzięki tej transakcji liderem rynku leasingu w Polsce, z udziałem przekraczającym 13 proc. (przejęcie wzmocni pozycję banku w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw). Bank informuje również o wspieraniu ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, a także o przygotowaniach do uruchomienia kolejnych po Frankfurcie nad Menem oddziałów korporacyjnych za granicą (operacyjne uruchomienie placówki w Pradze planowane jest na początek drugiego kwartału 2017). Bank przygotowuje platformę dla firm eksportowych.

Rozwój działalności biznesowej Banku oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej pozwolił nam umocnić pozycję niekwestionowanego lidera polskiej bankowości. Wspieramy rozwój Polski i Polaków - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

