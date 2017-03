KGHM w styczniu 2017 roku zapłacił 149,942 mln zł podatku od wydobycia niektórych kopalin - wynika z danych Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów podało w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa, że dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec stycznia 149,942 mln zł, co daje 15 proc. planu.

Zakładane na 2017 rok wpływy w budżecie miały wynieść 1.000,0 mln zł. Podatek od niektórych kopalin pobierany jest od wydobycia miedzi i srebra, czym zajmuje się KGHM "Polska Miedź".

KGHM to jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, a zarazem jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Według danych podawanych przez spółkę KGHM jest szóstym producentem miedzi elektrolitycznej oraz pierwszym co do wielkości wytwórcą srebra na świecie. W mniejszych ilościach KGHM produkuje także złoto, koncentrat palladu i platyny, ołów i inne metale.

Jest giełdową spółką, która zwykle mieści się wśród spółek notujących największe na GPW obroty. W ostatnim raporcie z 2 marca Dom Maklerski Vestor wznowił wydawanie rekomendacji dla KGHM, zalecającą kupno akcji.

Według nas akcje KGHM oferują atrakcyjną ekspozycję nie tylko na dobre krótko- i średnioterminowe perspektywy globalnej produkcji przemysłowej, ale również na istotne długoterminowe trendy, w tym przede wszystkim wzrost zapotrzebowania na miedź związany z rozwojem technologicznym - napisano w uzasadnieniu raportu DM Vestor.

SzSz(PAP)